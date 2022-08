El momento “vergonzoso” que protagonizó David Beckham en el show de The Weeknd en Miami que hizo reír a su hija

Nadie escapa de los momentos vergonzosos de sus papás, ni siquiera los hijos de los famosos. Y Harper Seven, la hija de David y Victoria Beckham, no fue la excepción, dado que el futbolista sacó sus mejores pasos de baile y todas sus habilidades de playback para hacer un “dúo” con The Weeknd en el show del cantante en Miami. A sus 47 años, el exjugador del Real Madrid y el Manchester United presumió con orgullo su encanto y también demostró la razón por la que quizá tomó la mejor decisión al dedicarse al deporte, mientras pasaba un momento feliz con la menor de sus hijas, probando que uno de sus mejores roles lo vive como papá.

Aunque para muchas personas el exjugador sigue levantando suspiros, para sus hijos no es nada más que un papá que debería comportarse según su edad, al menos eso fue lo que él mismo sugirió en uno de sus recientes posteos de Instagram, en el que se ve cómo disfrutó del show. En los videos destacó también la gran complicidad entre padre e hija, quien se burló con cariño de cómo él interpretó las canciones de The Weeknd, imitando hasta sus movimientos de hombros: “Momento embarazoso de papá. Al final llegamos al concierto y conseguí hacer reír a Harper. ¡Menudo show de The Weekend en Miami! ¡Y esa sonrisa!”, presumió David sobre las imágenes en las que su hija no pudo ocultar su emoción.

David Beckham disfruta del concierto de The Weeknd con su hija Harper en Miami

“Out of time” a destiempo

Casi como dos fans más, disfrutaron de la presentación y compartieron varios videos y fotografías de su asistencia al concierto en Miami. En uno de los clips, el exfutbolista intentó cantar y bailar “Out of time” de la mano de todo su encanto, pero no logró el perfecto playback con el tema en vivo que se escuchaba de fondo y, aunque su ejecución no fue magistral, el resultado sí, ya que la pequeña de 11 años soltó una carcajada al verlo.

David quiso que la menor de sus hijas se llevara todo el protagonismo e incluso compartió otro clip en el que se apreciaba cómo ella se divertía y se reía con él. “Sé que he publicado un video, pero nuestra niña es tan bonita que he tenido que publicar otro porque se está burlando de su padre (...)”, escribió Beckham en una de las reacciones. Incluso el propio The Weeknd comentó esta publicación con emojis de corazones.

Harper Beckham disfrutó del concierto con su papá en Miami @davidbeckham

Entre los que comentaron, también estuvieron algunas celebridades, como la esposa del difunto Kobe Bryant, Vanessa Bryant: “¡Tan lindo!”, escribió. “Amo a Harper”; “Parece que todos se lo están pasando genial”; “Deja de fingir que es todo por Harper. Lo disfrutas”, fueron otras de las respuestas.

Así, padre e hija tomaron la noche del sábado y acudieron a ver la presentación del tour “After Hours” en la ciudad del sol. Su asistencia no fue como la de cualquier espectador, ya que al final se llevaron un exclusivo recuerdo adicional al posar para las fotos con Abel Tesfaye, el vocalista de la banda.

David Beckham y su hija posan con The Weeknd tras el show en Miami @davidbeckham

Otro de los acompañantes en la velada fue David Grutman, un buen amigo de la familia Beckham que apareció sentado al lado de David en los videos.