Las fotos de Kylie Jenner de pequeña que impactaron a todos: del cumpleaños “austero” a cómo se veía

La familia de Kris Jenner ha abierto las puertas de su vida desde 2007 a través del reality Keeping Up With The Kardashians. Conocer la dinámica de su día a día ha dado pie a que los fanáticos aseguren que la hija favorita entre los seis es Kylie Jenner, aunque la opinión de su madre ha cambiado a lo largo de los años y se ha negado a dar una opinión contundente al respecto, como cualquier mamá. Durante la emisión, Kris reveló que la menor de sus hijas lleva la vida que le hubiera gustado vivir a ella, una declaración que como es costumbre inició una disputa entre ellas, y para muchos es la señal de su preferencia.

A propósito del cumpleaños 25 de Kylie, su madre publicó en Instagram una serie de fotografías para recordarla con el paso del tiempo, desde que era una bebé hasta la actualidad. Además, escribió un tierno mensaje de felicitación: “¡Feliz cumpleaños a mi pequeña niña! Eres más que un sueño hecho realidad y eres la hija, mamá, hermana, tía, amiga más maravillosa y más sabia a lo largo de los años. ¡Eres amable, generosa sin medida, inteligente, compasiva, generosa, fuerte, creativa, hermosa por dentro y por fuera y una deliciosa fuerza de la naturaleza! Me encanta verte con tus hijos... Eres la mami más increíble y estoy muy orgullosa de todos tus logros y tu increíble impulso siempre...”.

La menor de las Kardashian es una de las multimillonarias más jovenes del mundo, en buena parte gracias a su empresa 'Kylie Cosmetics' @krisjenner - @krisjenner

Por su parte, Kylie también compartió recuerdos de cuando era una bebé en su primer cumpleaños que tuvo decoración de Tweety, personaje de los Looney Tunes. En la publicación, recibió miles de felicitaciones de amigos y seguidores, además de comentarios que hablan de lo austera que fue su fiesta en 1998 en comparación con la opulencia que la familia exhibe ahora.

Kris Jenner publicó tiernos recuerdos de la infancia de su hija Kylie para celebrar su cumpleaños 25 @krisjenner - @krisjenner

Kris se caracteriza por ser una madre muy cariñosa y presente. Así lo ha demostrado con el apoyo a los emprendimientos de cada uno de sus hijos. Recientemente mostró preocupación especial por la forma en la que Kylie Jenner gasta dinero, quien, antes de ser destronada por Rihanna, era la multimillonaria más joven en una lista publicada por Forbes con un patrimonio calculado de 600 millones de dólares, en gran parte gracias a su empresa Kylie Cosmetics, dedicada a la producción de cosméticos veganos.

Kylie es hija de Kris Jenner y Caitlyn Jenner, comenzó su carrera artística a los 10 años en el reality Keeping Up with the Kardashians @krisjenner - @krisjenner

El lujo extremo en el que vive también ha sido tema de conversación en redes sociales. Hace unas semanas, Kylie fue severamente criticada por presumir sus vuelos en avión privado. La empresaria compartió una fotografía junto a su pareja, el rapero Travis Scott, en donde se ven dos jets y añadió la frase: “¿Quieres tomar el mío o el tuyo?”. La publicación alentó una investigación, a través de cuentas dedicadas a rastrear vuelos, que descubrió que entre sus gustos derrochadores está hacer vuelos de hasta 12 minutos para evitar los desplazamientos con tráfico por carretera.

Entre la polémica, los usuarios de redes sociales la etiquetaron como “climate criminal” ante el evidente impacto de las emisiones de carbono por cada vuelo innecesario. Pese a que es una de las personalidades con más seguidores en Instagram, ya que supera los 365 millones, no ha gozado de amplia aceptación últimamente.