El zorro de dos patas que irrumpió en el jardín de una casa y sorprendió a los vecinos

El que debía ser un día como cualquier otro se convirtió en una anécdota sorprendente, que incluso especialistas han abordado. Una familia en Ilkeston, Derbyshire, reportó el extraño avistamiento de un animal de dos patas que iba corriendo por el jardín hace unas semanas, antes de Navidad.

La primera en verlo fue Jane Carter, quien se encontraba en la cocina de su casa cuando llamó a su esposo Phil para que fuera testigo de lo que parecía imposible. Él entró al cuarto con la cámara de su teléfono y, aunque al principio creyó que se trataba de una broma, descubrió que no era una ilusión óptica sino un zorro: “Eran las 3 de la tarde y pensé que podría haber sido un truco de la luz pero no, ahí estaba, brillante como el día caminando en solo dos patas”.

Un hombre grabó a un zorro de dos patas que llegó a su jardín en Inglaterra

Lejos de asustarse, Phil calificó el avistamiento como “fascinante”. En un momento, el zorro abandonó el jardín, pero regresó después de que Jane colocó un poco de comida. De acuerdo con la información que ambos proporcionaron a The Mail, están habituados a la presencia de zorros porque viven cerca de algunos campos y no es algo que les incomode.

Las imágenes que Phil logró captar se volvieron virales porque sorprendió la destreza del animal para mantenerse en pie y llegaron hasta los responsables de la reserva natural del condado de Derbyshire, quienes se acercaron a la pareja Carter e hicieron algunas aproximaciones sobre el motivo de la falta de las otras dos patas: “Los expertos creen que lo más probable es que haya nacido así, porque si lo hubiera atropellado un automóvil o lo hubiera golpeado una cosechadora, se habría dañado toda la parte posterior, lo que no parece ser el caso”, contó Phil.

El hombre descartó que pudiera tratarse de una mutilación debido a la caza porque desde hace tiempo está prohibido que accionen contra los zorros en la zona.

El matrimonio no le siguió la pista al zorro, pero tampoco se quedó preocupado por su supervivencia debido a las características que percibió: “Este animal no mostró signos de estar desnutrido. Claramente puede cazar y comer. Simplemente no creerías lo rápido que es. Se puso de pie, salió disparado tan rápido como correría un niño”, aseguró al mismo medio.

Los habitantes de Derbyshire están habituados a encontrar zorros en sus jardines y han aprendido a convivir con ellos Pablo Rodríguez Merkel

La aparición de este animal ha llevado a Phil Carter a presentarse en programas de televisión y radio para contar su testimonio, el hecho también ha sido analizado por expertos. En BBC Radio Derby, el especialista en vida silvestre, Mike Dilger, se mostró fascinado y considera que se trata de “una increíble historia de supervivencia”.

Dilger, al igual que otros de sus colegas, cree que se trata de una anomalía que viene de nacimiento, lo que le parece todavía más impresionante porque ha logrado sobrevivir de esa manera. “La razón por la que creo eso es porque es muy hábil. Su aplomo, equilibrio y control son asombrosos: la forma en que puede subirse a esas dos extremidades anteriores y aún así comer”, dijo a la emisora de la BBC.

