Kamala Harris puso fecha a su decisión: ¿se postula para gobernar California?

Después de la derrota en las elecciones presidenciales de 2024 frente a Donald Trump, el destino político de Kamala Harris ha generado especulaciones. La exvicepresidenta se ha mencionado entre los posibles candidatos para sustituir a Gavin Newsom en California, una opción que ya podría tener fecha de decisión.

Harris pone fecha límite para decidir su postulación

De acuerdo con Político, el fin de semana pasado, en una fiesta previa a los premios Oscar, Harris fue cuestionada acerca de cuándo tomaría la decisión de presentarse a la contienda por la gobernación de California. Según dos personas con conocimiento de la conversación, la fecha sería a fines del verano boreal.

Kamala Harris fue derrotada por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 Jacquelyn Martin - AP

El medio citado señaló que, en llamadas a partidarios, aliados y asistentes de confianza en las últimas semanas, la demócrata “ha dejado en claro que planea tomar una decisión en unos meses”.

Otra fuente familiarizada con los planes de Harris dijo a CBS News que ella está “considerando seriamente” postularse para gobernadora.

¿Qué pasará con el puesto de Gavin Newsom en California?

Newsom no podrá postularse debido a los límites establecidos por la ley sobre la cantidad de mandatos consecutivos. La legislación establece que los gobernadores pueden ocupar el cargo por un máximo de dos períodos seguidos de cuatro años cada uno.

En su momento, el gobernador Gavin Newsom respaldó la postulación de Kamala Harris a la presidencia de EE.UU. X @itslinklauren

Los candidatos tienen hasta principios de marzo de 2026 para presentar la documentación antes de las primarias del 2 de junio del próximo año. En ellas, todos los candidatos a un cargo aparecen en la boleta y los dos que obtienen más votos, independientemente del partido, pasan a las elecciones generales.

Cómo le va a Kamala Harris en las encuestas de California

Una encuesta, realizada entre el 10 y el 11 de febrero de 2025, reveló que el 57% de los votantes demócratas probables en California se inclinan a favor de Harris en caso de que decida postularse. Este porcentaje sube aún más entre grupos específicos: el 60% de las mujeres, el 61% de los hispanos y el 64% de la comunidad afroamericana expresaron apoyo a la exvicepresidenta.

Otro sondeo, elaborado por Capitol Weekly a casi 1200 votantes, publicado el 12 de febrero de este año, señala que un 23% apoyaría a Harris.

Político informó que, por ahora, la posibilidad de que se presente al cargo ya ha hecho efecto en algunos postulantes, como es el caso del fiscal general del estado, Rob Bonta, quien buscará la reelección a su puesto.

Rob Bonta se bajó de la contienda por la gobernación de California

El funcionario comentó al medio citado que no se presentará a la gobernación en parte porque era probable que Harris “despejara el campo si se presentaba”. “Espero que así sea. Ya levanté la mano para apoyarla, si así lo hace”, añadió.

Mientras que la exrepresentante demócrata Katie Porter, que sigue de cerca la carrera, ha sugerido que no desafiaría a la exvicepresidenta en las primarias del estado.

Harris ha ganado en California cada vez que ha estado en la boleta electoral estatal: como candidata a la presidencia, vicepresidenta, senadora y fiscal general, destaca The New York Times, por lo que sus posibilidades de ganar son favorables. Sin embargo, para algunos analistas, significaría que no contendería para las elecciones presidenciales en 2028.

El medio citado también advierte que la demócrata ha hecho poco para calmar las especulaciones. Aunque se ha mantenido en gran medida alejada de los focos desde su derrota en noviembre, tras regresar a Los Ángeles se ha dejado ver más activa.

Estuvo con los bomberos en Altadena, recibió a los evacuados en un refugio de la Cruz Roja y recorrió los daños causados ​​por el incendio en Pacific Palisades. Cuando los periodistas la cuestionaron sobre si se postularía para gobernadora, dijo: “Estoy aquí y seguiré aquí, independientemente del cargo que ocupe, porque es lo correcto”.