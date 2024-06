Elecciones en EE.UU. 2024: cómo saber si estoy registrado para votar y cuál es la fecha límite para anotarse

Escuchar

El martes 5 de noviembre se llevarán adelante las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los grandes protagonistas serían Joe Biden y Donald Trump, una vez que sus partidos, demócrata y republicano, respectivamente, los confirmen entre julio y agosto.

Mientras el país espera las convenciones nacionales, los políticos se encontrarán en el primer debate presidencial este 27 de junio. Con vista a los comicios, muchos se preguntan cómo saber si se está registrado para votar y cuál es la fecha límite para anotarse.

ARCHIVO - En esta combinación de imágenes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la izquierda, habla el 10 de agosto de 2023 en Salt Lake City, y el expresidente Donald Trump habla el 13 de junio de 2023, en Bedminster, Nueva Jersey. La revancha de las elecciones de 2020 ya era oficial después de que el presidente y su predecesor se asegurasen las candidaturas de sus partidos. (AP Foto, Archivo) Andrew Harnik - AP

Paso a paso: cómo saber si una persona puede votar en las elecciones de EE.UU. 2024

El portal web del gobierno de Estados Unidos indica que todos aquellos que quieran votar en las próximas elecciones pueden revisar la información del registro electoral de forma online. Allí se debe confirmar nombre, dirección, partido político y lugar donde se emite el sufragio. Este proceso se hace en tres pasos:

Entrar en el sitio web “Can I vote”.

Seleccionar el estado en el cual reside en el menú desplegable que aparece en el portal.

Una vez que se abre el registro del estado, ingresar datos y revisar el registro de voto.

Asimismo, detalla que el registro electoral debe revisarse cada vez que hay una elección, debido a que cada estado tiene una manera propia de mantener actualizada sus listas de registros de votantes. Por ejemplo, algunos eliminan los datos de aquellos que ya no viven en la localidad y a otros los califican como inactivos.

Los gobiernos estatales generalmente deciden que alguien está inactivo cuando no responde a las postales o cartas de funcionarios electorales o no votó en las dos últimas elecciones generales federales (una intermedia y una presidencial). “Si su registro resulta inactivo, es posible que deba tomar medidas adicionales antes de votar. Si no lo hace, quizá tenga que emitir un voto provisional”, aclaran desde el gobierno.

En el portal "Can I Vote" el ciudadano puede buscar el estado donde reside y fijarse si está o no habilitado para sufragar User - https://www.nass.org/

Cómo sabe un ciudadano si debe registrarse o no para votar

Aunque el gobierno federal recomienda revisar los registros antes de cada elección, hay ciudadanos que no deberían tener problemas a la hora de emitir su voto. Si no cambió su nombre ni dirección y si se presentó en las últimas elecciones, no tendrá inconveniente alguno.

Sin embargo, hay una serie de cuestiones que pueden hacer que una persona deje de aparecer en los registros de un estado. Por ejemplo, si se muda dentro del mismo estado, debe actualizar su registro electoral con la nueva dirección. La misma situación ocurre con los cambios de nombres, ya que debe mantener actualizada la licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal, cualquiera que se use para sufragar.

En todo caso, es necesario revisar cada uno de los datos, dado que no hay garantías de que permanezcan inscritos aquellos que se mudan a otro estado durante las fechas de las elecciones primarias o generales presidenciales. Asimismo, algunas regiones exigen que la persona viva allí al menos 30 días antes de una elección.

Cada estado tiene un lugar donde revisar si el ciudadano está o no registrado para votar (la imagen de ejemplo pertenece al estado de Florida) User - https://registration.elections.myflorida.com/

“Si no tiene tiempo para registrarse en su nuevo estado, antes de la elección primaria presidencial o general, el estado donde vivía debe permitirle votar en persona o mediante el voto en ausencia”, señala el gobierno federal. El denominado “voto en ausencia” sirve para aquellos que tengan una excusa que los justifique, por ejemplo los que están de vacaciones o los que estudian fuera de su lugar de residencia.

Cuál es la fecha límite para registrarse y poder votar en las elecciones

Cada estado es el que decide cuál es la fecha límite que tiene un ciudadano para registrarse. “En todos los estados, excepto Dakota del Norte, es necesario registrarse como votante antes de sufragar”, remarcan. Algunos cierran el proceso un mes antes y otros dejan que se haga inclusive el día de los comicios. En cualquier caso, se debe buscar en la oficina de electores correspondiente.

LA NACION