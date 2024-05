Elecciones 2024 en EE.UU.: lo que se sabe del debate presidencial de junio entre Donald Trump y Joe Biden

Escuchar

Hay fecha y lugar confirmados para el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. La cita será el jueves 27 de junio en los estudios de la cadena CNN en la ciudad de Atlanta, Georgia. Además, se confirmó un segundo debate en las pantallas de ABC para el martes 10 de septiembre, casi dos meses antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 5 de noviembre.

El propio jefe de Estado había adelantado el pasado miércoles en su cuenta de X (ex Twitter) la posibilidad de este encuentro: “Recibí y acepté una invitación de CNN para un debate el 27 de junio. Depende de usted, Donald. Como dijiste: en cualquier lugar y en cualquier momento”, escribió Biden. Es la primera vez que el debate no será organizado por la Comisión de Debates Presidenciales de EE.UU.

Joe Biden aceptó el debate presidencial contra Donald Trump X @JoeBiden

Ese mismo día, el líder demócrata difundió un video en sus redes sociales para invitar a su rival republicano a enfrentarse en los atriles. “Donald Trump perdió dos debates contra mí en 2020. Desde entonces, no se ha presentado a ningún debate. Ahora actúa como si quisiera debatir conmigo de nuevo. Bueno, alégrame el día, amigo, incluso lo haré dos veces. Así que elijamos las fechas, Donald. He oído que estás libre los miércoles”, lanzó mirando a cámara.

Por su parte, Trump aceptó el desafío en su red social Truth Social. “Es un gran honor para mí aceptar el debate de CNN contra el corrupto de Joe Biden, el peor presidente de la historia de los Estados Unidos y una verdadera amenaza a la democracia, el próximo 27 de junio. Asimismo, acepto el debate de ABC News contra ‘Crooked Joe’ el 10 de septiembre”, escribió el expresidente.

Las reglas del debate presidencial en Estados Unidos

Joe Biden rechazó su participación en los históricos y tradicionales debates oficiales de otoño boreal de la Comisión de Debates Presidenciales, según consignó Associated Press. Las fechas y lugares establecidos por el organismo oficial eran el 16 de septiembre en Texas, el 1° de octubre en Virginia y el 9 de octubre en Utah. Por lo tanto, las reglas de esta comisión no afectarán a los debates televisivos, que finalmente aceptaron ambos candidatos.

Una de las principales diferencias para los debates del 27 de junio y 10 de septiembre, en CNN y ABC respectivamente, es que no habrá público. El primero de ellos se llevará a cabo en los estudios de la CNN en Atlanta, sin audiencia. Sin embargo, poco se definió respecto de otras cuestiones, dado que el reglamento sigue en negociándose entre ambos equipos de campaña.

Donald Trump aceptó la invitación para debatir contra el presidente Joe Biden en le marco de las elecciones 2024 en EE.UU. Truth Social @realDonaldTrump

Además de Trump y Biden: ¿podría haber un tercer candidato en el debate presidencial?

Lo que sí se sabe es que solo estarán presentes Biden y Trump, aunque las reglas contemplan la posibilidad de que participe algún otro candidato presidencial, con la condición de que obtenga un piso de intención de voto significativo en las encuestas. Ese el caso de Robert F. Kennedy Jr., sobrino del expresidente John F. Kennedy, a quien se refirió Trump en su propia red social.

“El corrupto de Joe Biden no quiere a RFK Jr. en los debates porque Junior está muy a la izquierda de él y estarían debatiendo sobre el mismo territorio, como las ridículas ‘fronteras abiertas’ y la ‘nueva estafa verde’, que están matando a nuestro país. También es más astuto y mucho más inteligente que Joe, lo que constituye una mala combinación de ingredientes”, apuntó Trump, que afronta un juicio por supuesto soborno a la actriz porno Stormy Daniels, lo que lo convierte en el primer expresidente de ese país en tener un proceso penal. Con esta afirmación, intenta polarizar con ambos candidatos y colocarlos como si fuesen parte de lo mismo, pese a que Kennedy se presenta como una alternativa para aquellos que no se sienten representados con las ideas demócratas ni con las republicanas.

Trump sostuvo que Robert F. Kennedy Jr. no está en condiciones de participar del debate Truth Social @realDonaldTrump

A pesar de eso, Trump no apoyó la incorporación al debate del candidato del partido independiente We The People. “No me importa si Junior se une al debate, pero en este momento sus cifras en las encuestas son muy bajas, no está debidamente calificado en Estados Unidos y parece estar en un camino descendente. ¡Junior necesita más que su nombre para subir al escenario!”, enfatizó.

¿Quiénes serán los moderadores del debate entre Biden y Trump?

Según confirmó la cadena CNN, habrá dos moderadores en cada debate. En el primero, del 27 de junio, cumplirán ese rol los periodistas Jake Tapper y Dana Bash, de esa misma cadena. Para el segundo, el 10 de septiembre, estarán presentes, David Muir y Linsey Davis, de ABC.

