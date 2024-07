Elon Musk habló sobre la transición de género de su hija: “Fue una tragedia familiar”

Escuchar

En una reveladora y polémica entrevista concedida al psicólogo clínico Jordan B. Peterson para el medio conservador Daily Wire, Elon Musk habló sobre su vida privada y expuso una faceta íntima que causó repercusión tanto a sus seguidores como a sus críticos. En específico, el magnate compartió detalles sobre la transición de género de su hija, un proceso que describe como una pérdida personal profunda y un despertar ideológico.

Elon Musk tuvo una entrevista íntima con el psicólogo Jordan B. Peterson para el medio conservador Daily Wire Foto X @jordanbpeterson

La mirada de Elon Musk sobre la transición de género de su hija

La conversación, que abarcó temas como la innovación tecnológica o la política estadounidense de cara a una nueva elección presidencial, tomó un giro inesperado cuando Musk comenzó a hablar sobre su experiencia como padre de un hijo que ha transitado hacia una identidad femenina. Con una mezcla de dolor y frustración, el dueño de X (ex Twitter) narró lo que él percibe como una serie de eventos que llevaron a lo que considera una tragedia familiar.

“Me vi envuelto en una situación que no comprendía completamente”, expresó al describir cómo, en medio de la confusión generada por la pandemia de Covid-19, firmó documentos que permitieron el inicio del proceso de transición de su hijo. “Me dijeron que podría suicidarse si no procedíamos”, añadió. Además, sugirió que se sintió presionado a tomar una decisión sin tener toda la información necesaria.

Elon Musk, oriundo de Sudáfrica, tuvo seis hijos con Justine Wilson Foto X @elonmusk

El fundador de Tesla y SpaceX no escatimó en críticas hacia lo que él denominó “el virus de la mente despierta” (woke mind virus), un término que utilizó para referirse a ciertas ideologías progresistas que, según su perspectiva, han influenciado negativamente a las instituciones médicas y educativas. En ese sentido, argumentó que estas ideologías han llevado a decisiones apresuradas en cuanto a tratamientos de afirmación de género, especialmente en menores de edad.

“Estamos hablando de niños que están muy por debajo de la edad de consentimiento”, afirmó. Acto seguido, calificó algunos procedimientos de reasignación de género como “mutilación y esterilización infantil”. Estas declaraciones han encendido un debate feroz en las redes sociales. Además, aseguró que su hija “fue asesinada por el virus woke mind”.

¿Quién es la hija transgénero de Elon Musk?

La hija de Musk, de la cual el empresario se refiere en pasado, anteriormente era conocida como Xavier y ahora se identifica como Vivian Jenna Wilson tras cambiar legalmente su nombre y género a los 18 años. En los documentos judiciales presentados para este cambio, la joven expresó su deseo de no estar relacionada con su padre “de ninguna manera”.

De acuerdo con USA Today, Vivian Wilson es una de las seis hijas que tuvo Elon Musk durante su relación con la autora canadiense Justine Wilson, de quien se divorció en 2008. El magnate se encuentra distanciado de su hija, quien ahora tiene 20 años, luego de que tomara la decisión de realizarse un cambio de género.

El dueño de Tesla, visiblemente afectado, se refirió a este proceso como una pérdida: “Básicamente, perdí a mi hijo”. También criticó duramente a la comunidad médica y al sistema educativo, acusándolos de carecer de salvaguardas adecuadas y de estar demasiado influenciados por presiones ideológicas. “Necesitamos un sistema que priorice el bienestar de los niños por encima de las agendas ideológicas”, enfatizó.

