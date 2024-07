La jugada clave de Ron DeSantis y de Greg Abbott tras la postulación de Kamala Harris en lugar de Joe Biden

Escuchar

Kamala Harris fue nominada y respaldada por el presidente Joe Biden como precandidata del Partido Demócrata para estas elecciones presidenciales 2024 de Estados Unidos, luego de que el mandatario declinará su campaña en busca de la reelección. La decisión generó una ola de reacciones en espectro político. En ese contexto, los gobernadores republicanos Ron DeSantis, de Florida, y Greg Abbott, de Texas, lanzaron fuertes críticas contra la actual vicepresidenta.

Kamala Harris se perfila como la candidata demócrata para estas elecciones 2024 en EE.UU. (Foto AP/John Bazemore) John Bazemore - AP

Las críticas de Ron DeSantis a Kamala Harris

DeSantis, uno de los principales dirigentes republicanos en EE.UU., fue consultado sobre la renuncia de Biden y la postulación de Harris en una entrevista con Fox News. “Es increíblemente liberal y poco cumplidora”, describió el gobernador de Florida. “Así que sí, no tiene demencia, pero creo que es una pésima candidata y me sorprendió cuántos demócratas se apresuraron a respaldarla”, señaló. En las últimas horas, el mandatario de California, Gavin Newsom, manifestó su apoyo a la vicepresidenta. Asimismo, DeSantis recordó que la Convención Nacional del Partido Demócrata no es hasta dentro de un mes, entre el 19 y 22 de agosto. En ese evento, se elegirá oficialmente al candidato demócrata.

En tanto, marcó la irresponsabilidad de Harris al no advertir sobre los problemas que implicaba la edad del actual presidente de EE.UU. en caso de que asumiera un nuevo mandato. “Lo cierto es que ella sabía sobre el estado de salud de Biden todo este tiempo, porque ha sido vicepresidenta y afirma que trabaja en estrecha colaboración con él”, aseveró.

En ese sentido, advirtió que él mismo pudo notar que Biden “no estaba del todo bien y que ha empeorado mucho en el último año y medio”. Ambos compartieron presencia en varios eventos, como por ejemplo en las últimas conferencias respecto de las consecuencias destructivas que podría tener la temporada de huracanes en Florida.

Esto dijo Ron DeSantis sobre la candidatura de Kamala Harris Facebook Governor Ron DeSantis

Por último, cuestionó las palabras de Harris hacia Biden, luego de que la respaldara como precandidata. En X (ex Twitter), la vicepresidenta escribió: “En nombre del pueblo estadounidense, agradezco a Joe Biden por su extraordinario liderazgo como Presidente de los Estados Unidos y por sus décadas de servicio a nuestro país”. Sobre esto, DeSantis comentó: “Eso de que ha sido un gran presidente… ¿cómo? Llegó y disparó la deuda, alimentó la inflación, abandonó Afganistán, abrió la frontera sur”.

Qué dijo Greg Abbott sobre la nominación de Kamala Harris

Otra de las reacciones republicanas más osadas fue la del gobernador de Texas, Greg Abbott, que compartió la noticia en sus redes sociales oficiales e insinuó: “Joe Biden ahora respalda y apoya plenamente a su ‘zar de las fronteras’, Kamala Harris, para que sea la candidata demócrata a la presidencia. Creo que tendré que triplicar el muro fronterizo, las barreras de alambre de púas y la Guardia Nacional en la frontera”.

La reacción de Greg Abbott a la nominación de Kamala Harris Facebook Greg Abbott

“Kamala Harris tenía un trabajo: asegurar la frontera. Durante su mandato, han cruzado la frontera más inmigrantes ilegales que nunca, incluidos terroristas y delincuentes conocidos”, criticó Abbott, que este martes tomó la determinación de instalar un alambre de púas de triple hilo a lo largo de la frontera con México para combatir la inmigración ilegal. “El futuro de Estados Unidos es sombrío si ella llega a ser presidenta”, advirtió en otro posteo.

