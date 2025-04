Todo lo que se sabe sobre el Tesla Roadster de Elon Musk, el auto que viaja por el espacio a más de 27.000 km/h

Elon Musk es un empresario bastante controversial, por lo que no es del agrado de muchos; sin embargo, es imposible negar que sus empresas de tecnología no paran de innovar y poner de cabeza el mundo de la ciencia. Hace un tiempo, el magnate decidió fusionar sus dos imperios: el automovilístico y el espacial. En consecuencia, surgió la idea de mandar un Tesla al espacio con la colaboración de SpaceX.

Así, el 6 de febrero del año 2018, el Tesla Roadster partió hacia el espacio equipado con un maniquí vestido de astronauta al que llamaron Starman. El nombre del falso conductor del vehículo surgió como un homenaje a David Bowie, específicamente por su canción “Space Oddity”, que casualmente sonó en el auto durante todo el trayecto. Además, a pedido del ambicioso equipo del empresario, sumaron en el interior del rodado un auto de juguete marca Hot Wheels y una copia de la novela de Douglas Adams, La Guía del autoestopista galáctico (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy en inglés).

Así se ve el simulador del trayecto del Tesla Roadster (Captura YouTube)

De acuerdo con Musk, enviar el Tesla al cielo no fue un simple capricho para fusionar sus dos empresas y generar una enorme movida de marketing. Al parecer, la idea surgió de su fuerte creencia de que, en un futuro no tan lejano, la humanidad migrará a otros planetas. En consecuencia, el empresario cree que los descendientes de estas generaciones podrán llevarlo a dar una vuelta cuando habiten allí, e incluso podrán ponerlo en un museo como parte de la historia galáctica.

Si bien no se sabe si sus utópicas ideas de vida en el espacio se van a cumplir, lo que sí es cierto es que el auto ya lleva más de siete años viajando a altísimas velocidades, que cada día son mayores, por lo que es muy complicado seguirle el rastro. Como Musk no deja nada librado al azar, por supuesto, hay un sitio web disponible para seguir el trayecto del Tesla en tiempo real, mientras continúa su estadía en el espacio.

Esta curiosa página de Internet, que actualiza datos en tiempo real, se llama “¿Dónde está Roadster?” (o “Where is Roadster”, en inglés, su idioma original). Allí se puede ver que, al momento en el que se publicó esta nota, el Tesla se encuentra a 364.257.804 kilómetros de la Tierra y viaja a una velocidad aproximada de 27.807 km/h.

Así se ve el trayecto del Tesla Roadster online (Foto: Where is Roadster?)

Si bien todos estos datos son muy entretenidos de ver y la idea de un auto en el espacio resulta atractiva, esta hazaña fue una de las más riesgosas que hizo Musk en su carrera como empresario. En caso de que los cálculos de sus científicos fallen y el Tesla se estrelle contra un objeto natural u humano, podría existir un gran riesgo para la Tierra.

De hecho, a principios de este año, un astrónomo aficionado detectó un objeto en órbita que se aproximaba a nuestro planeta, a solo 150.000 millas de distancia, más cerca que la Luna. Si bien, en un principio, este objeto fue catalogado por los expertos como un asteroide potencialmente peligroso, se dieron cuenta minutos más tarde de que tan solo se trataba del Tesla, que se había acercado a la Tierra más de lo habitual. Por ello, Musk y su equipo deben tener mucho cuidado si no quieren que su pequeño experimento ambicioso termine con una tragedia.