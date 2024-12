Embajador ruso en ONU acusa a Ucrania de apoyar a grupo islamista que lidera rebelión en Siria

El embajador ruso ante la ONU acusó este martes a Ucrania de prestar apoyo militar a los combatientes del grupo islamista radical Hayat Tahrir al Sham (HTS), que libra una ofensiva contra las fuerzas gubernamentales en el noroeste de Siria.

"Queremos llamar especialmente la atención sobre los rastros identificables que apuntan a la dirección principal de inteligencia ucraniana, el GUR, en la organización de hostilidades y en el suministro de armas a combatientes en el noroeste de Siria", dijo Vassili Nebenzia en una reunión del Consejo de Seguridad sobre la escalada del conflicto en ese país de Oriente Medio.

"Nos referimos a la identificación en la provincia de instructores militares ucranianos (...) que entrenaban a combatientes del HTS en operaciones de combate", añadió.

Los milicianos de HTS "no solo no ocultan que cuentan con el apoyo de Ucrania, sino que hacen alarde de ello", afirmó el embajador, al acusar a Kiev de haberles suministrado, en particular, drones.

Una coalición de rebeldes dirigida por HTS, antiguo brazo sirio de Al Qaida, lanzó el 27 de noviembre una ofensiva relámpago en el noroeste, apoderándose de decenas de localidades y de gran parte de Alepo, la segunda ciudad del país, antes de proseguir su avance hacia el sur.

Rusia, que interviene militarmente en Siria desde 2015, es uno de los principales aliados del presidente sirio, Bashar al Asad.

