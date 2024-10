Emma Coronel, la última esposa de El Chapo Guzmán, revela el tatuaje que se hizo por amor al narco: “Para siempre”

Emma Coronel Aispuro es la última esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el confundador del cartel de Sinaloa y exsocio de Ismael “El Mayo” Zambada. La mujer de 35 años conoció al narcotraficante cuando era menor de edad. Aunque actualmente no puede tener contacto con el capo, que cumple una condena de cadena perpetua en EE.UU., expresa que el amor “es para siempre”, como el tatuaje que lleva y reveló recientemente.

En noviembre de 2021, Coronel fue sentenciada a tres años de prisión y cuatro años de libertad supervisada por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero relacionados con la organización criminal de su esposo. Tras ser liberada el 13 de septiembre de 2023, se convirtió en influencer, y ya suma más de 280 mil seguidores que tiene en Instagram, e incluso apareció en un video musical.

Emma Coronel se casó con Joaquín Guzmán en julio de 2007

Emma Coronel: el tatuaje que se hizo por amor

Desde que abandonó la prisión, Coronel ha retomado sus actividades en las plataformas digitales, en las que convive con sus seguidores a través de dinámicas. Días atrás, la exreina de belleza respondió a preguntas y pedidos de sus seguidores. Por ejemplo, contestó si extrañaba a “JGL”, iniciales que hacen referencia a Joaquín Guzmán Loera y su respuesta fue: “Por siempre y para siempre”.

También le preguntaron si tenía algún tatuaje con referencia a su marido, a lo que contestó: “No le gustan los tatuajes. Yo le llegué con el primero sin avisar”. Luego otro seguidor le pidió que mostrara el tatuaje que tiene en una de las muñecas. En la foto que compartió Coronel se puede observar un diseño a una sola tinta que entrelaza las letras “E” y “J”.

Emma Coronel mostró un tatuaje que está dedicado a su esposo con las iniciales "E" y "J" Captura de pantalla Instagram

Sin embargo, esta no es la única ocasión en la que ha dejado ver su amor por el capo. En una entrevista con el programa Despierta América, de la cadena Univision, reconoció que el amor hacia él, “siempre va a seguir, por supuesto”. Aunque explicó que por decisión de las autoridades de EE.UU., no tiene ningún tipo de comunicación con su esposo.

Quién es Emma Coronel: su historia con “El Chapo”

Emma Coronel nació en Santa Clara, California, pero creció en la ranchería de La Angostura, en el estado de Durango, en México, un lugar en la región del norte conocida como “el Triángulo Dorado” del narcotráfico. En una entrevista con la periodista Anabel Hernández, para el semanario Proceso, comentó: “Ahí no se ve nada de cosas extravagantes, de cosas que se ven en la ciudad, que son tan estresantes. Es una vida muy tranquila”.

Emma Coronel salió de una prisión en EE.UU. el 13 de septiembre de 2023, después de cumplir una condena de casi tres años Instagram @emmacoronel9oficial

Tenía 17 años cuando conoció a “El Chapo” Guzmán en un baile que se realizó en la comunidad en la que vivía, y fue meses después de ese encuentro que se volvieron a ver. “Yo digo que lo que me conquistó de él fue su plática, su forma de tratarme. No me llevó grandes regalos ni grandes cosas, sino que él se gana a las personas por su forma de ser”, comentó en el diálogo con la periodista.

Coronel y Guzmán se casaron por la iglesia el día en que ella cumplió 18 años, el 2 de julio de 2007. Hicieron una fiesta solo con la familia cercana, según relató. En 2011 que tuvo a las mellizas, María Joaquina y Emaly Guadalupe.

