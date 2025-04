El emotivo momento en el que estos trillizos de Puerto Rico son admitidos en Harvard: “Era todos o ninguno”

Los Valldejuly Montilla, trillizos idénticos de Puerto Rico, lograron ser admitidos en la prestigiosa Universidad de Harvard y compartieron un emocionante momento al conocer la noticia. Este es un caso histórico, en medio de la baja admisión de la alta casa de estudios.

Los trillizos boricuas fueron admitidos en Harvard: “Era todos o ninguno”

Federico, Francisco y Carlos Valledejully Montilla se enteraron de que habían logrado entrar en la Universidad de Harvard, Massachusetts, el pasado 12 de diciembre de 2024.

Los trillizos puertorriqueños Federico, Francisco y Carlos Valledejully se enteraron entraron a Harvard en diciembre de 2024 Captura: Telemundo

En el emotivo video que compartieron se los ve contar hasta tres antes de abrir la carta de aceptación al mismo tiempo. No querían que ninguno se enterara antes que el otro. Fueron solo segundos hasta que empezaron a gritar, llenos de felicidad, por haber sido admitidos en la prestigiosa casa de estudios. “Siempre pensamos que era todos o ninguno”, señaló Carlos Fernando en una entrevista con Telemundo.

Los trillizos idénticos, que nacieron fruto de un embarazo natural, como sucede en un caso de entre 200 millones, tienen 18 años, se graduarán de colegio en mayo y estudiarán humanidades. La idea de los hermanos, por ahora, es inclinarse por el derecho para convertirse en abogados.

“Creo que nos motivamos a ser las mejores versiones que podemos ser. En eso podemos ser un poquito más competitivos, pero es una competencia saludable”, aseguró Francisco Miguel sobre su relación en declaraciones al medio citado.

Los trillizos Valldejuly Montilla se graduarán del colegio en mayo de 2025 Captura: Telemundo

Los tres estudiaron juntos en el colegio privado Saint John’s del condado de San Juan, en Puerto Rico. Siempre mostraron una gran disciplina, tuvieron excelentes notas y hasta fundaron un club de arte para ayudar a la comunidad. “La administración, los profesores, los estudiantes, todos estaban genuinamente felices y emocionados por nosotros, ese debe ser uno de mis recuerdos favoritos”, señaló Francisco Miguel sobre la reacción en la escuela al conocer su logro.

Soñar en grande: el proceso de los hermanos hasta llegar a Harvard

Los hermanos revelaron en un podcast del colegio Saint John’s que no le contaron a muchas personas su intención de entrar a la universidad americana. “Durante el proceso no le dijimos a mucha gente que los tres estábamos solicitando ingreso a Harvard porque suena loco decir que trillizos idénticos están aplicando”, contó Francisco Miguel, que recordó: “Algunos se reían a carcajadas porque simplemente era impactante escuchar eso”.

Los familia tenía miedo de que alguno no entrara, pero los trillizos dicidieron soñar en grande Captura: Telemundo

Los trillizos tienen, además, dos hermanas. Por lo que, fueron criados en una familia de cinco, con mucha disciplina, pero también apoyo. Sus padres temían que alguno no ingresara. “Tuve que parar y orar muchas veces porque estaba sumamente tensa de que pudiera entrar uno y otro no, que podía ocurrir porque pasa”, contó la madre Camelia Montilla a Telemundo.

Al padre de los trillizos le ocurrió algo similar. “Siempre estábamos muy conscientes de lo difícil que es ser admitido allí y de que es exponencialmente más difícil que tres hermanos trillizos sean admitidos, yo trataba de mantenerme centrado y con los pies en la tierra, de que cualquier cosa podría ocurrir”, manifestó Carlos Valldejuly.

No faltaron personas que les recomendaban aplicar a otras universidades. “La gente que nos rodeaba nos decía que presentáramos solicitudes a diferentes universidades y que hiciéramos cosas diferentes, pero si lo hubiéramos hecho distinto no habríamos conseguido llegar hasta aquí”, remarcó Federico Arturo.

A lo que Carlos Fernando agregó: “Si un sueño no te asusta, entonces no estás soñando lo suficientemente grande. Esto realmente me enseñó eso, porque a veces daba miedo pensar en las posibilidades de que entráramos los tres, pero lo intentamos y se hizo realidad”.