Encontraron un cuerpo que podría ser el de Yolanda Martínez en Nuevo León, donde murió Debanhi Escobar

Con la fuerza que cobró el caso de Debanhi Escobar, la historia de otra mujer en Nuevo León, México, también hizo eco, sobre todo por la incansable lucha de su padre para encontrarla. Se trata de Yolanda Martínez, quien fue vista por última vez con vida el pasado 31 de marzo en la colonia Constituyentes de Querétaro, pues se había quedado a dormir a casa de su abuela para salir a buscar trabajo. Después no volvió y su papá, José Gerardo Martínez, terminó en el hospital por la intensa búsqueda que no ha cesado desde el primer día.

Cuando Yolanda salió de su casa, usaba una blusa negra de rayas y un pantalón jean, con zapatos deportivos negros. Hoy, una noticia causa alarma, pues hay una probabilidad de que la mujer haya tenido el mismo dramático fin que Debanhi.

La Fiscalía de Nuevo León informó el domingo que encontraron un cuerpo en la colonia Los huertos del municipio de Juárez e investigan si se trata de Yolanda, dado que, de acuerdo con la información que trascendió hasta el momento, su ropa es parecida y tiene rasgos que coinciden. El cadáver se localizó en la avenida Bosques del Seminario, a donde acudieron las autoridades para comenzar con las investigaciones. Cuando se terminen las pruebas de ADN, darán a conocer los hallazgos.

Griselda Núñez, fiscal especializada en femicidios, confirmó en una rueda de prensa esta mañana, que ya se informó a los familiares de la víctima:

“El día de ayer se recibió el reporte por parte de policías municipales de Juárez del hallazgo de un cuerpo sin vida con características de mujer. De forma simultánea a la investigación, asistieron de manera presencial con la familia de Yolanda Martínez, un equipo interdisciplinario conformado por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la comisionada estatal de búsqueda María de la Luz Balderas, en compañía del vicefiscal, Luis Orozco Suarez, a quienes se les informó que la vestimenta y pertenencias que se habían localizado coincidían con el reporte de Yolanda Martínez Cadena”, enfatizó.

Las pertenencias de la mujer también estarían cerca de la zona, según la información de algunos medios locales.

Hospitalizan al papá de Yolanda Martínez

Hasta el momento, no hay actualizaciones en los canales oficiales de la búsqueda de Yolanda sobre este hecho, la última publicación es la de su papá hospitalizado. Tras los intensos recorridos, el hombre tuvo que internarse por cuenta propia por un cuadro de hipertensión, derivado por la falta de descanso. En el mensaje, se describe que le indujeron el sueño, un proceso necesario para que pueda seguir con su lucha.

El papá de Yolanda Martínez fue hospitalizado Facebook

En la foto que acompañó una cadena en WhatsApp, aparece postrado en una cama mientras una máquina monitorea sus signos vitales. “Estos últimos cuatro días me he sentido mal, pero de alguna manera no lo había manifestado a nadie porque no quería parar mi búsqueda”, dijo el señor Gerardo Martínez. Su traslado ocurrió la noche del sábado y regresó a su casa durante el domingo para continuar su recuperación.

Recompensa de 100.000 pesos

Ofrecen recompensa para encontrar a Yolanda Martínez Cadena Facebook

Para poder avanzar más rápido con el caso, las autoridades de Nuevo León informaron que hay una recompensa de 100.000 pesos para quien de información sobre la mujer desaparecida.

También habilitaron el teléfono 81 2020 6868, así como el correo cipol.recompensa@gmail.com para que los ciudadanos puedan comunicarse. Este 9 de mayo se convocó también a una marcha estatal a las 5.00 de la tarde en el Palacio de Gobierno para pedir que se haga justicia.

“Por ti, por mí, por las que están y por todas las que faltan”, se lee en la imagen de la convocatoria, en el primer mes de la desaparición de Debanhi Escobar, en el mismo estado que Yolanda, Nuevo León, México.