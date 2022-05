Gustavo Soto, apuntado como El Jaguar, dijo ser hermano del dueño de Alcosa, desde donde Debhani pidió ayuda

El caso de Debanhi Escobar, la joven de 18 años que después de su desaparición fue encontrada sin vida en una cisterna en un motel de Nuevo León, en México, parece no encontrar final, pues cuando se atan algunos cabos, surgen nuevas evidencias que muestran que la conclusión podría estar lejos de llegar. Ahora, habló otra vez Gustavo Soto, señalado como El Jaguar y a quien involucraron en su desaparición. Soto ya había salido en un video, con la cara cubierta de lágrimas y con la petición de que ya no se le vinculara, pues negó el sobrenombre y cualquier enlace con el caso. No obstante, ahora reveló que es hermano del dueño de la empresa Alcosa, lugar donde Debanhi pidió ayuda.

El 9 de abril pasado, tras ser abandonada sobre la vía por el chofer de un taxi que debía llevarla a casa, Debanhi fue captada por uno de los videos de Alcosa mientras caminaba por la carretera. A las 4.29 hs se acercó al puesto de vigilancia, pero no se alcanzó a ver si ingresó al sitio. La Fiscalía desestimó esta versión. No obstante, Mario Escobar, padre de la joven, señaló que hay ocho minutos de la grabación que no se entregaron y de los que no hay registro.

Un video de vigilancia mostró a Debanhi Escobar viva al borde de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo

“El Jaguar” y el caso Debanhi

El nombre de Gustavo Ignacio Soto se viralizó con el apodo de El Jaguar y un sinfín de teorías que lo vinculaban directamente con la desaparición de la joven, esto luego de que apareció en los papeles de la empresa de transportes Alcosa.

Gustavo Soto rompió en llanto al explicar cómo le afectó que lo asociaran con Debanhi Escobar

Ahora, Soto dijo que es medio hermano de Edén, representante de la compañía de transportes, pero volvió a negar que estuviera en el negocio cuando la joven desapareció, pues se encontraba en Corpus Christi, Texas.

Caso Debanhi: Gustavo Soto, señalado como “El Jaguar”, confesó ser hermano del dueño de Alcosa

En una entrevista con el youtuber Kevin Nasevilla, de Ecuador, Gustavo insistió en que no tenía relación: “Se robaron mis fotos de Facebook e inventaron ese chat falso. Todo es mentira. El Jaguar no existe, es algo ficticio, a mí me dicen King Kong. Yo no conozco a esas chavitas”, aseguró.

En supuestas conversaciones que aparecían en redes sociales, se puede leer que Debanhi decía que le tenía miedo a El Jaguar: “Sí, es mi medio hermano, pero yo no voy a ese lugar, solo fui una vez hace años y no he vuelto a ir”, explicó él. En su perfil de Facebook, Gustavo público un video de una fiesta en Dallas, el día que Debanhi desapareció.

Alcosa y el caso Debanhi

El cuerpo de Debanhi Escobar se encontró en estado de descomposición en el motel Nueva Castilla (Crédito: Telediario/Leonel Rocha)

Los usuarios de redes sociales ligaron a Soto con la empresa Alcosa e investigaron a su familia. Señalaron a su medio hermano y a su primo, quien es abogado, de tener una relación cercana con el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Gustavo negó estas versiones, pues aunque hay una foto con García Sepúlveda, dijo que se la tomaron muchos años antes de que ejerciera el cargo de gobernador. Por su parte, los dueños compartieron que ya entregaron todas las grabaciones a la Fiscalía y que quieren cooperar con el caso.

Las últimas novedades de Debanhi Escobar

El pasado jueves, vecinos de Condominios de la Constitución alertaron que había una identificación de la joven en una de las jardineras del lugar, la credencial pertenecía al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la expidieron el año pasado. Los condominios están a 24 kilómetros del motel, donde la hallaron sin vida y los habían cateado sin localizar nada dos días antes de que encontraran el cuerpo de la joven en la cisterna.