Esta semana, una mujer llegó a la tienda Pick of the Litter, localizada en Chula Vista, California, con una bolsa de ropa para donación, dado que el lugar se dedica a vender ropa y artículos, cuyas ganancias son destinadas a refugios de animales abandonados. El gerente comenzó a sacar los artículos recién llegados y, tras pedir ayuda a su compañera, sacó una camisa de uno de los paquetes que tenía uno de los bolsillos ocupados.

“El dinero empezó a caer”, dijo Oliver Jolis, gerente de Pick of the Litter, al ver el contenido de la prenda: “Siguió cayendo y cayendo, pensé. ‘Esto es una cantidad decente de dinero’”. Su compañera de trabajo tampoco pudo evitar la sorpresa. “El dinero salió volando de la camisa”, señaló Amy Walsh.

Un hombre devolvió una fuerte cantidad de dinero que encontró en una prenda para donación Captura de KPIX CBS NEWS BAY AREA / YouTube

Finalmente, contaron que eran 5000 dólares en total. Además, dentro de la bolsa también había un papel con información sobre el seguro de un auto. En un acto de solidaridad, ambos se apresuraron a llamar a la donante, quien contestó a todas las preguntas de seguridad que le hicieron para confirmar que era ella la dueña de la plata.

“Ella volvió (al local), le di US$5000 en una bolsa de papel y le dije: ‘Gracias por apoyarnos’”, contó Jolis a CBS News. La donante también se mostró agradecida. “Pudo simplemente haber puesto el dinero en su bolsillo, nadie lo habría sabido, pero no lo hizo”, comentó la mujer, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

La noticia fue replicada por la tienda de segunda mano en su perfil de Facebook y recibió varios mensajes de cariño y agradecimiento. “No me sorprende que (el dinero) haya sido devuelto... ¡Oliver y el personal de Pick of the Littler son las personas más bondadosas que jamás conocerás! Se dedican a la tienda porque saben que las ganancias ayudan a los animales de Peninsula Humane Society!”, se lee en uno de los mensajes.

Una tienda de ropa de segunda mano, en California, regresó una fuerte cantidad de dinero que encontró en una de las prendas phspickofthelitter / Facebook

De hecho, el gerente del local tiene dos mascotas adoptadas, Summer y Alzie, invitadas con frecuencia a su lugar de trabajo. “Cualquier cosa que hagas en este mundo te vuelve diez veces, ya sea negativo o positivo, vuelve”, comentó la mujer que recuperó su dinero. “Estamos agradecidos por toda la ropa y todas las donaciones que recibimos, es un beneficio para todos”, dijo Jolis, por su parte.

Un chico que devolvió miles de dólares en Minnesota

En una historia similar, un joven que se encontraba de pesca, acompañado de su familia, en Lake of the Woods, al norte de Minnesota, encontró en el fondo del lago un paquete con mucho dinero. Cuando lanzó la caña, el chico sintió que había atrapado algo pesado, pero luego se percató de que no era un pez, sino que era una billetera con US$2000 dólares. Gracias a que en su interior también había una tarjeta de identificación, él y su familia se pusieron en contacto con la persona, quien era un granjero de otro estado. Así, todos dijeron que las buenas acciones eran más importantes que conservar las ganancias.

Un joven de Minnesota encontró la billetera que un granjero había perdido hace un año (Captura de ABC 7 Chicago / YouTube) ABC 7 Chicago / YouTube

