Este jueves, los funcionarios estatales de Minnesota anunciaron un cambio significativo en la vida de miles de personas que residen ahí sin un estatus migratorio legal. Bajo una nueva ley llamada “licencia de conducir para todos” se abre un nuevo camino hacia la obtención de documentos para aproximadamente 81.000 personas que cumplen con los requisitos, informaron en una conferencia de prensa.

Si bien esta noticia es muy buena para muchos, la ley entra en vigor a partir del 1º de octubre. Durante la reunión con los medios, Pong Xiong, director de la división de Servicios para conductores y vehículos, manifestó que se siente orgulloso de poder sumarse a la iniciativa de otros estados y enfatizó que el primer paso en este proceso es el examen escrito. “Estamos increíblemente orgullosos de ser parte de un puñado de estados que ofrecen licencias de conducir para todos”, dijo, de acuerdo con Associated Press.

¿Cómo sacar la licencia de conducir en Minnesota?

Otros pasos que los interesados deberán hacer contemplan una prueba práctica, comprobar su dirección en Minnesota, así como aportar documentos de identificación como pasaporte extranjero vigente, alguno de identificación consular con fotografía o, en su defecto, acta de nacimiento certificada y expedida por la jurisdicción extranjera.

Imagen de referencia de una licencia de conducir emitida en Connecticut; Minnesota se sumó a esta iniciativa Connecticut DMV

¿Se puede deportar a alguien por sacar una licencia de conducir?

Una de las inquietudes más grandes entre los interesados en obtener una licencia de conducir es que sean deportados. No obstante, Jody-Kay Peterson, directora del Driver Services Program, dijo que para el trámite no era indispensable demostrar su presencia es legal en el estado. Además, aclaró que el departamento no compartirá la información personal de los solicitantes con ninguna autoridad de inmigración.

Fue este año cuando Tim Waltz, gobernador demócrata de Minnesota, firmó esta nueva ley de vialidad, revirtiendo así una política implementada en 2003 por Tim Pawlenty, entonces gobernador republicano, la cual prohibía a las personas sin estatus legal obtener licencias de conducir.

En Minnesota todas las personas podrán tramitar su licencia de conducir Drivers Vehicule Services

Por un lado, los partidarios de la nueva ley para conductores de vehículos sostienen que esta medida contribuirá a mejorar la seguridad pública, al garantizar que todos tengan licencia y seguro, además de que podrán tomar cursos sobre educación vial. Quienes dieron su soporte son en su mayoría grupos religiosos, policiales, del sector empresarial y movimientos pro derechos de inmigrantes. En contraste, hay opositores que sostienen que así se fomenta la inmigración ilegal.

Estados que emiten licencias de conducir para los indocumentados en EE.UU

Existen otros estados de EE.UU que permiten que todas las personas puedan manejar con una licencia, independientemente de su situación migratoria. De acuerdo con un documento de la National Conference of State Legislatures, son: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia Washington y el Distrito de Columbia.

En todos los casos, el trámite se hace “si el solicitante proporciona cierta documentación, como un certificado de nacimiento extranjero y pasaporte extranjero”. No obstante, en lugares como Florida, cualquier licencia de este tipo pierde su valor por una ley que entró en vigor el 1º de julio pasado.