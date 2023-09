escuchar

Un hombre de Kentucky, Estados Unidos, ganó la lotería de Powerball después de varios intentos y, cuando lo descubrió, decidió renunciar a su trabajo como chofer de colectivos escolares. Por mucho tiempo venía reflexionando acerca de la idea de jubilarse, pero necesitaba el dinero. Así que, una vez que supo que tenía un premio de 100 mil dólares pendiente de cobrar, no lo pensó dos veces.

James Keown, originario de Louisville, les dijo a los funcionarios de la Lotería de Kentucky que estuvo detrás de los micros escolares de las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson durante 11 años. Le encantaba su trabajo, pero también quería descansar sin tener que preocuparse por su economía. Así, constantemente compraba boletos de la lotería, con la esperanza de ganar alguna vez.

La lotería Powerball es una de las más famosas en EE.UU. Powerball

Keown compró un boleto de la rifa de Powerball que se llevaría a cabo el 19 de agosto de este año en una tienda de conveniencia en Galene Drive. Como era su costumbre, agregó la función Power Play, con la que se pueden multiplicar las ganancias en caso de resultar triunfador.

A la mañana siguiente del sorteo revisó los números desde su celular y no pudo creer lo que vio en la pantalla: había acertado en cuatro de las cinco bolas reglamentarias. “Lo miré cuatro veces y dije ‘seguro (el resultado) va a cambiar’, pero no fue así”, declaró. Luego se dirigió al apartado de premios y constató que era real: “La primera vez vi que había ganado US$50.000 y después pensé ‘espera un minuto, juego con el multiplicador todo el tiempo’, así que volví y el multiplicador era dos″.

Lo primero que hizo Keown fue llamar a su esposa para darle la noticia y juntos gritaron de emoción. “Acabábamos de colgar el teléfono y luego me envió un mensaje de texto para que lo llamara tan pronto como pudiera. Entré en pánico al pensar que algo andaba mal... Estoy encantada y emocionada por él”, aseveró la mujer. Más tarde, una vez que asimiló lo que estaba pasando, el ganador decidió llamar a su jefe: “Le dije: ‘Me tocó la lotería y no voy a volver’… Me encantaba mi trabajo, pero llevaba un tiempo queriendo retirarme”.

La pareja reclamó el premio al lunes siguiente al sorteo y obtuvo un cheque por US$71.500, la cifra que quedó después de pagar impuestos. Ahora su plan, además de disfrutar de la jubilación, es ayudar a los refugios de gatos discapacitados o en situación de calle, ya que es algo que toda la vida quiso hacer. Como pareja, también planean comprar algunas propiedades.

El hombre ganó US$100 mil en Powerball

¿Cómo se gana el Powerball USA?

Solo se puede jugar desde Estados Unidos. Los jugadores ganan un premio si aciertan una de las opciones:

5 números + Powerball: bolsa acumulada

5 números: US$1 millón

4 números + Powerball: US$50.000

4 números: US$100

3 números + Powerball: US$100

3 números: US$7

2 números + Powerball: US$7

1 números + Powerball: US$4

Powerball: US$4

En la mayoría de los estados, los jugadores pueden activar Power Play por un dólar más y multiplicar hasta por 10 sus probabilidades de ganar. Los que obtengan el premio mayor son los únicos que no son elegibles para esta opción.

LA NACION