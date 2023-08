escuchar

Un hombre se volvió viral en las redes sociales luego de entrar a robar a una casa e interactuar de forma cariñosa con el perro guardián. Cuando hizo el atraco, se detuvo un momento para hacerle caricias a la mascota de la casa y esta última, en lugar de defender su hogar, se rindió ante los encantos del sujeto. La hazaña quedó captada en las cámaras de seguridad de la vivienda, que fueron publicadas por el Departamento de Policía de San Diego, California.

Todo sucedió en el vecindario de Pacific Beach el pasado 15 de julio alrededor de las 22.40 horas. El hombre vio que el garaje de una casa estaba abierto y decidió entrar a robarse una bicicleta. Sin embargo, cuando salía con su nueva adquisición, el perro de la propiedad lo alcanzó. Era un golden retriever, una raza que se caracteriza por sus habilidades de caza y aptitudes para el rastreo. Lamentablemente, ninguna de estas capacidades las puso en práctica en el instante del asalto porque, en lugar de detener al ladrón, lo vio y comenzó a mover la cola como si estuviese feliz.

Un hombre entró a robar a una casa y se hizo amigo del perro guardián

En el clip se observa que cuando el sujeto se da cuenta de que tiene compañía, deja a un lado la bicicleta, la recarga en un lugar y se pone a acariciar al can. No puede resistirse a la ternura y de inmediato comienza a hablar con él. “Hola, amigo. ¿Por qué eres tan genial? Ven aquí, eres el perro más genial que he conocido. Yo también te amo. Eres un amor”, le dice.

El perro, feliz de encontrar un nuevo amigo, se da vuelta para recibir caricias en la barriga. También le lame la cara al hombre, quien no deja de tocarlo. En un instante, el involucrado le da a entender que, a pesar de que se llevaron bien, se llevará el vehículo que ya tiene en la mira: “¿Dónde está tu papá? Tu papá debería saber que no debe dejar su garaje abierto... Papá, ¿¡dónde estás!?”.

Finalmente, se levanta del piso donde interactúa con el animal y toma la bicicleta. El perro lo persigue con la cola de un lado a otro mientras eso sucede, pero luego se queda en la puerta del garaje para mirar cómo se aleja.

El perro se rindió ante el atracador San Diego Police Department/Facebook

El pedido de la policía por el robo

La policía detalló en la publicación de redes sociales donde dio a conocer el video que el atraco fue por un valor de 1300 dólares, dado que se trataba de una bicicleta especializada. Era una Electra 2019 de tres velocidades y ahora se busca al responsable para que repare el daño. Esa fue la finalidad de publicar la grabación, ver si alguien identificaba al sospechoso.

“Cualquier información, por insignificante que parezca, puede ser de gran valor. Por favor, envíenos un mensaje si tiene alguna información”, señalan en el posteo. Al mismo tiempo, las autoridades expresaron su preocupación por lo sucedido: “Juntos, podemos asegurarnos de que San Diego siga siendo un lugar seguro para vivir”.

LA NACION