Entró a una cirugía por apnea del sueño, pero una bacteria intrahospitalaria lo dejó al borde de la muerte: “Quería despedirme”

Lo que comenzó como un procedimiento médico de rutina, destinado a mejorar su calidad de vida, terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora para Julio Trindade, un DJ y asesor parlamentario de 35 años, originario de Río de Janeiro, Brasil. En 2023, el hombre fue diagnosticado con apnea del sueño, un trastorno que interrumpe la respiración repetidamente durante el ciclo de descanso, lo que afecta su bienestar general.

La solución recomendada por sus médicos fue someterse a una cirugía ortognática para corregir la estructura de la mandíbula. Sin embargo, lo que nadie anticipaba era que este procedimiento lo llevaría al borde de la muerte.

El diagnóstico de apnea del sueño

La apnea del sueño es una afección grave que puede tener un impacto significativo en la salud. En el caso de Trindade, los episodios nocturnos afectaban su vida diaria y, tras una evaluación médica, los especialistas sugirieron una cirugía ortognática como la mejor opción para corregir la estructura de la mandíbula.

Tras investigar y encontrar un cirujano especializado, el hombre decidió proceder con la operación en mayo de 2024. Inicialmente, todo parecía estar en orden y la cirugía se realizó sin complicaciones aparentes. Sin embargo, poco después, comenzó a experimentar dificultades respiratorias que lo llevaron de nuevo al hospital.

De la apnea del sueño a estar al borde de la muerte

Lo que debía ser una recuperación sencilla tras el tratamiento se convirtió en un calvario. Trindade desarrolló complicaciones respiratorias severas y fue admitido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los médicos descubrieron que había contraído una infección intrahospitalaria causada por la bacteria Klebsiella pneumoniae carbapenemasa (KPC), una bacteria resistente que es conocida por su capacidad para evadir muchos de los antibióticos estándar.

“Los problemas postoperatorios comenzaron cuando las bacterias del hospital se apoderaron de mis pulmones. La situación se agravó muy rápidamente, hasta el punto de que no hubo tiempo para que aparecieran síntomas, fiebre o cualquier otra cosa”, comentó Julio durante su relato para el medio local O Globo.

La infección comenzó a afectar gravemente sus pulmones y redujo su capacidad respiratoria al 40%. Ante la gravedad del caso, los médicos se vieron obligados a intubarlo para mantenerlo con vida. La situación empeoró rápidamente y sufrió dos paros cardíacos de siete minutos cada uno, lo que comprometió aún más su salud.

Pasó 75 días en el hospital, durante los cuales fue sometido a 13 cirugías en total. Los procedimientos incluyeron la amputación del pie izquierdo, varios dedos del pie derecho y de la mano derecha, todo como resultado del daño extenso causado por la infección. Además, debido a la severidad de su estado, los médicos utilizaron un dispositivo de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), que funcionó como un pulmón artificial para mantenerlo con vida.

Su lucha no fue solo contra la bacteria, sino también contra el sistema de salud. El tratamiento con ECMO no estaba cubierto por su seguro médico, lo que obligó a su esposa, Maíra Gama, a emprender una batalla legal para que el seguro cubriera los costos de este costoso, pero necesario procedimiento.

Un despertar tras 40 días en coma

“Me desperté unos 40 días después”, aseguró Julio Trindade. “Cuando desperté, busqué a Maíra. Estaba seguro de que estaba viviendo mis últimos momentos de conciencia antes de partir y quería despedirme. Ella lloró mucho, le puso la mano en el vientre y me pidió que me quedara. Y me quedé, por ella y por João”, relató, refiriéndose a su hijo, que todavía estaba en el vientre de su esposa.

Los médicos le habían dado solo un 3% de posibilidades de sobrevivir, y su caso fue considerado extremadamente raro y grave. A pesar de las pérdidas físicas que sufrió, el hombre mantuvo su espíritu y lucha por adaptarse a su nueva realidad.

