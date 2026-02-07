Enviado de Trump dice que visitó portaviones de EE. UU. en Medio Oriente

El enviado del presidente Donald Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, visitó el sábado el portaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo, en momentos que Washington y Teherán avanzan en las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.

"Hoy, el almirante Brad Cooper, comandante de las Fuerzas Navales del Comando Central de Estados Unidos, Jared Kushner (yerno de Trump), y yo nos reunimos con los valientes marineros e infantes de Marina a bordo del Abraham Lincoln, su grupo de ataque y el Ala Aérea Embarcada 9, quienes nos mantienen a salvo y respaldan el mensaje del presidente Trump de paz a través de la fuerza", dijo Witkoff en una publicación en redes sociales.

El canciller iraní, Abás Araqchi, dijo este sábado que espera proseguir las negociaciones con Estados Unidos en pos de un acuerdo nuclear "tranquilizador", pero reiteró las líneas rojas de su país y amenazó con represalias en caso de ataque militar norteamericano.