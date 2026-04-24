Enviados de Trump viajarán a Pakistán el sábado para diálogo con Irán (Casa Blanca)

Los enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán el sábado a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones con Irán para poner fin a la guerra, informó la Casa Blanca.

"Puedo confirmar que el enviado especial Witkoff y Jared Kushner partirán de nuevo hacia Pakistán mañana por la mañana para entablar conversaciones... con representantes de la delegación iraní", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a Fox News el viernes.

El vicepresidente JD Vance, que lideró la comitiva negociadora en la primera ronda de conversaciones con los iraníes, no viajará a Pakistán por el momento, precisó Leavitt.