Era empleada de limpieza, se unió a OnlyFans y dice qué es lo más difícil de su trabajo: “Es imposible”

escuchar

Mayara Lopes quedó marcada por sus dos últimas relaciones después de unirse a OnlyFans, una plataforma de suscripción en la que predomina el contenido para adultos. Su matrimonio de siete años se acabó cuando su carrera comenzó a crecer. Además, sus citas posteriores convirtieron su trabajo en un blanco de críticas. Es así que, con todo este contexto, la influencer decidió mudarse a Florida con su hijo, desde donde intenta apoyar a más creadores de contenido en el sitio online.

A través de una entrevista con el diario Daily Star, la brasileña aseguró que su exesposo se había mostrado de acuerdo cuando ella le dijo sobre OnlyFans. Sin embargo, después de que decidió dedicarle más tiempo al sitio para vender sus atrevidas fotografías, su marido habría comenzado con los “comentarios despectivos” que llevaron al fin del vínculo: “Hace un año y medio decidí terminar mi matrimonio (...) Empezamos a pelear mucho”, le dijo al medio británico.

La exempleada de limpieza describió a su entonces pareja como una persona que “no estaba lista” ni “segura” para estar a su lado por el resto de sus vidas. “Siempre he estado orgullosa de quién soy y de mis logros en la vida, pero muchas personas no lo ven de esa manera”, relató.

Tras tener que empezar una vida como madre soltera, Mayara decidió mudarse de Los Ángeles a Florida, con el objetivo de tener más oportunidades, sobre todo porque sus ingresos comenzaron a ascender a las seis cifras.

Mayara buscó ayuda médica y psicológica para recuperar la confianza en sí misma INSTAGRAM/@iwantmayara

Mayara encontró el amor por segunda vez, pero no funcionó

Después de un tiempo, la influencer conoció a otro hombre, un fotógrafo. Durante su relación amorosa, hicieron un equipo juntos para crear más contenido. “Parecía la persona perfecta”, salvo por un detalle, él prefería que todo fuera “secreto”. Según su descripción, estos factores comenzaron a afectar su autoestima y salud mental: “Él me dijo directamente la razón por la que no quería seguir en nuestra relación pública, porque no quería que su familia viera su instagram y descubrieran que estaba saliendo con una estrella porno”.

Ser estrella en OnlyFans ¿una mala idea?

Después de las situaciones “oscuras” , Mayara buscó ayuda clínica para recuperar la confianza en sí misma. Ahora, sus experiencias las comparte para dar una idea de “las posibles consecuencias de ser una modelo de OnlyFans”: “Somos ampliamente discriminadas (...) Es casi imposible tener vida social fuera de la escena y no puedo ser amiga de otras madres de la escuela de mi hijo”.

Mayara Lopes escribió un libro llamado My Naked Journey INSTAGRAM/@iwantmayara

Con el fin de convertirse en una defensora de la salud mental de quienes se dedican a publicar este tipo de contenido, Lopes escribió un libro llamado My Naked Journey: “Comencé a ayudar a otras personas a saber que no están solas y que no hay nada de malo en lo que hacemos para trabajar”, cerró.

Dejar el trabajo por OnlyFans

Durante la pandemia y la caída de la economía, la plataforma de contenido se popularizó como una alternativa de ingresos. La herramienta se volvió útil para algunos profesionales, quienes han dejado sus empleos para unirse al sitio y generar ingresos mayores con su contenido.

Allie Rae, de 38 años, dijo al The New York Post que renunció como enfermera donde percibía US$84,000 dólares al año. El de OnlyFans se volvió de seis cifras, con US$200.000.

Courtney Tillia, por su parte, dejó su empleo de maestra en California para abrir un espacio en la plataforma. Según reveló a TMZ, le habría tomado 25 años hacer la misma suma de dinero si hubiera permanecido en su empleo profesional.

OnlyFans se creó en 2016 por Fenix International Ltd y luego fue adquirida por el propietario de MyFreeCams.com. A pesar de que en sus inicios el propósito de la plataforma era compartir contenido exclusivo a fans de artistas que estuvieran dispuestos a pagar, la comunidad y las cuentas cambiaron de fin.

LA NACION