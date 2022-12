Le negaron cuatro veces la visa de EE.UU. hasta que se dio cuenta de algo en la fila y terminó consiguiéndola

escuchar

Luis Miguel es un colombiano que intentó por todos los medios que le dieran la visa de Estados Unidos, pero no lo logró. En cuatro ocasiones, el cónsul lo hizo regresar a casa con su pasaporte en mano y sin la aprobación del documento. Aún así, no se rindió y volvió a iniciar el trámite en cuanto le dieron una cita. La quinta oportunidad fue la vencida y contó su feliz experiencia en las redes sociales. Se volvió viral por ser un referente de resiliencia y perseverancia, según consideraron muchos latinos que han tenido una experiencia similar.

Su historia comenzó algunos años atrás (no dijo cuántos), cuando a sus entrevistas acudía acompañado de su mamá. Debido a que en cada intento había obtenido una respuesta negativa por parte de las autoridades estadounidenses. A la última cita decidió ir solo. Siempre se preguntaba sobre la razón por la que su sueño no se cumplía, cuando incluso tenía registros de haber viajado por otros países, algo que podría considerarse como un elemento a favor para tramitar la visa de turista.

Esta fue la experiencia de un colombiano al tramitar la visa de EE.UU.

En esa última ocasión, los nervios de Luis Miguel estaban al límite, dado que creía que nuevamente le negarían la visa. No obstante, también tenía un atisbo de esperanza de que ahora el resultado fuera diferente. Cuando ya estaba en la formación para esperar su turno de pasar con el oficial consular, se percató de que había dos filas. En una de ellas, a nadie le aprobaban el permiso migratorio. “Al lado izquierdo, a todos les negaban la visa… yo me acuerdo que la vez pasada que yo había ido me tocó al lado izquierdo”, detalló en un video de su cuenta @luismiguelmustafa30.

Finalmente, pasó a una de las casillas de la fila en la derecha: “Al lado derecho, todos salían con el papelito de la visa aprobada. Aunque era una suposición mía porque me imagino que eso no tiene nada que ver”, dijo. La entrevistadora consideró que tenía elementos suficientes para aprobarle el documento y el también tiktoker salió de la embajada con una buena noticia.

¿Qué tipo de preguntas hacen en la entrevista para la visa de EE.UU.?

El creador de contenido le explicó a su comunidad virtual que solo recibió tres cuestionamientos por parte de la cónsul. “Le dije ‘hola, buenos días’, y ni me respondió el saludo. Lo único que me dijo fue ‘¿para dónde va?’”, rememoró Luis sobre la primera pregunta que le hicieron.

La segunda fue a qué se dedicaba: “Yo soy empresario, tengo una empresa hace siete años y le dije pues el nombre de la empresa y ella se quedó callada”, relató. Según compartió, entonces sus nervios desaparecieron porque se percató de que todo corría a su favor.

Un tiktoker tramitó la visa de Estados Unidos en cinco ocasiones y en cuatro no obtuvo una respuesta positiva Unsplash

Para finalizar, la oficial le preguntó si había hecho turismo otros países: “Sí, he ido a Europa, México, Ecuador, hace poquito estuve en Dubai. Y se volvió a quedar callada”. Finalmente, la experta en migración revisó que el pasaporte del colombiano tuviera sellos de todo lo que dijo en sus respuestas y, cuando comprobó que los datos eran reales, al fin le dio su documento: “Me dio la visa gracias a Dios”, cerró Miguel.

Le aprobaron la visa de EE.UU. al tiktoker y lo felicitaron en las redes

Los usuarios de las redes se dijeron inspirados por la historia del influencer, sobre todo aquellos a quienes también les negaron algna vez la visa. “Te felicito, el que persevera alcanza”; “Y que yo me eché a morir porque me la negaron y es la primera vez”; “Te la negaban porque no era el tiempo, pero ya es tu momento de grandes cosas”, le escribieron.

LA NACION