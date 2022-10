Vive de OnlyFans y se tuvo que mudar a una granja con sus hijos por las lapidarias críticas: “Fui discriminada”

Vivir de OnlyFans cada vez es más común en todos los contextos posibles: desde los deportistas, modelos e incluso otras profesiones han incursionado en compartir contenido sugerente por suscripción. Sara Blake es una mujer de Florida que se dedicaba al cuidado de sus hijos, pero en 2020 se sumó a la plataforma de contenido para adultos y logró ganar más de un millón de dólares tan solo en lo que va de 2022. Pero parece ser que el costo para ella ha sido alto, ya que se tuvo que mudar a una granja porque el acoso por su forma de supervivencia se volvió intolerable.

La mujer de 31 años y su esposo Matt Cheek, de 38, son fieles creyentes de que cualquier trabajo es digno y de que sus hijos merecen una vida cómoda, aún si eso significa que tengan que generar contenido para adultos durante largas jornadas. Al principio, todo estaba bien en su entorno, hasta que comenzaron a apartarlos de las actividades como los eventos deportivos de la escuela de sus hijos.

Mientras ellos ganaban 30.000 dólares al mes con sus fotos y videos subidos de tono, del otro lado se encontraban las críticas que la sociedad les lanzaba. Los comentarios eran cada vez más y llegó un punto en el que no podían ignorarlos, por lo que decidieron dejar su hogar en Tampa para mudarse a una granja de 2,4 hectáreas. Esta familia se alejó de la vida cotidiana y “citadina” y adoptó un entorno un poco más privado.

Sara y su esposo hacen contenido para OnlyFans juntos Daily star

Los cuatro hijos de la pareja: Chandler, de 10 años; Camden, de 9; Corey, de 7; y Carson, de 3, ahora reciben educación en casa para evitar que sufran acoso en la escuela debido al trabajo de sus papás. A pesar de que ellos consideran que no hay nada grave en lo que hacen, Sara reveló para Daily Star que aún no les dicen a los niños a qué se dedican.

Sí saben que su mamá es una “modelo sexy”, pero los detalles los conocerán cuando crezcan: “Siempre he sentido que es importante para mí ser honesta con ellos, construir esa relación de confianza. Cuando sean mayores, les explicaré las cosas”, aseguró la creadora de contenido.

Un sacrificio millonario

La familia vive tranquila en un lugar alejado y con ganancias millonarias gracias a OnlyFans, aunque Sara sí extraña su entorno anterior, por lo que verse obligada a cambiar su residencia le provocó un gran sentimiento de soledad. “Estaba devastada. Siempre me he sentido muy cómoda con mi sexualidad y si la gente quiere pagar para ver eso, ¿por qué no se lo permitiría?”.

Y es que su ruptura con la sociedad comenzó cuando se le prohibió participar en eventos de su ciudad, a los que su esposo sí asistía y escuchaba cómo la llamaban con palabras despectivas. Además, la gente la trataba con cierto rechazo, algo que no estaba dispuesta a soportar.

Los hijos de esta modelo de OnlyFans ahora estudian en casa y viven alejados de la sociedad Daily star

Por ello, Sara detalló que no se arrepiente de nada: ni de la mudanza ni de la educación en el hogar que llevan sus pequeños. Por el contrario, exhortó a otras mujeres a ser libres y dedicarse a lo que ellas quieran sin importar los linchamientos sociales.

“He sido intimidada y discriminada por mi carrera. Lo que hago no afecta a los demás... He superado mucho. Seguiré siendo una fuerza impulsora en esta industria. Quiero ser un ejemplo para otras mamás para que puedan aceptar lo que son. No tenemos un manual cuando se trata de la maternidad; está bien que escribas el tuyo propio”, concluyó.

