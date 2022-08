Era una destacada porrista de la NFL, abrió su OnlyFans y su franquicia la despidió en el peor momento

Kristin Elise sufrió las consecuencias de volverse una estrella de la plataforma OnlyFans, en donde comenzó a crear contenido para adultos hace alrededor de unos cinco años, pero justo este 2022 se volvió tan conocida que fue despedida de su trabajo. Era porrista de la National Football League (NFL) para los Indianapolis Colts. Sin embargo, el equipo consideró que al hacer fotografías y videos subidos de tono infringía el código de conducta y prefirió removerla de su cargo.

Lo más triste para ella fue que todo ocurrió en uno de los momentos más importantes a nivel deportivo: horas antes de que se disputara el SuperBowl LVI en febrero de 2022 entre Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals. Kristin quería representar a la franquicia, aunque no iba a competir en este evento. No obstante, dicen que las tormentas no duran para siempre, por lo que tomó esa despedida como un impulso para crecer dentro de las redes sociales y potenciar aún más su cuenta de OnlyFans.

Kristin Elise fue despedida de la NFL y ahora gana mucho dinero en OnlyFans @kristinelisex/Instagram

Su despido se dio luego de que su contenido sin censura se filtrara en un foro del sitio Reddit, los altos mandos del equipo en el que trabajó por poco más de un año lo vieran y luego decidieran echarla. “Comencé a poner mis fotos de modelaje en OnlyFans cuando se lanzó por primera vez en 2016, después de haber hecho sesiones de desnudos durante más de cinco años. La organización me envió un correo electrónico avisándome que me dieron de baja del equipo de porristas. Me sentí desconsolada”, reveló Elise en sus redes sociales en aquel momento.

Y es que no se trata de la primera mujer relacionada con el deporte en incursionar en este rubro, ya que muchas consideran que obtienen mejores ingresos al ofertar contenido exclusivo que los sueldos que se perciben en los deportes. Muchas de ellas ya dejaron incluso sus carreras profesionales para dedicarse totalmente a la creación de fotografías picantes.

Aunque este no era el caso de Kristin Elise, porque ella tenía alrededor de cinco años con su plataforma y pretendía seguir vigente en el mundo de las animadoras. La directiva del equipo profesional de Estados Unidos, con sede en Indianápolis, Indiana, no pensó que la imagen fuera buena y tomó la decisión. Pese al mal momento, la modelo texana de 28 años aumentó su número de suscriptores en la plataforma y decidió seguir su rumbo.

“Me encantó poder ser parte del juego y disfrutarlo desde el campo. También me fascinó poder bailar y animar a uno de mis equipos favoritos, expresar esa parte de mí y ser parte de toda la organización”, dijo la joven en ese entonces.

La exporrista de la NFL sufrió con su despido, pero también lo utilizó para crecer su plataforma @kristinelisex/Instagram

¿Quién es Kristin Elise, la estrella de OnlyFans que fue despedida de la NFL?

Kristin Elise es una mujer originaria de Texas que tenía una gran pasión por el deporte, sobre todo por lo relacionado con la gimnasia y las acrobacias. Esto le mereció ser una destacada porrista de los Indianapolis Colts, uno de sus equipos predilectos.

Después de ser despedida de la NFL, impulsó su cuenta online para incrementar sus ingresos económicos y también creció exponencialmente en Instagram, la red social que más utiliza y en la que ya acumula más de 150.000 seguidores.