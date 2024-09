Erik Prince, el exmilitar de EE.UU. que vinculan con un grupo que asegura tener un plan que pondría fin a Maduro en Venezuela

En Venezuela, un grupo de personas bajo el nombre “Ya Casi Venezuela” hicieron su aparición en redes sociales con consignas políticas que proponen el fin del gobierno del presidente Nicolás Maduro. En medio de una crisis social y de credibilidad de los dirigentes oficialistas, este conjunto habla sobre un anuncio importante el próximo 16 de septiembre a través de sus canales oficiales. Medios de todo el mundo vinculan las publicaciones al empresario y exmilitar estadounidense Erik Prince.

Qué es Ya Casi Venezuela, el movimiento que propone el fin del gobierno de Nicolás Maduro

En redes y en su propio portal web, Ya Casi Venezuela se presentó en sociedad el pasado 9 de septiembre. La primera publicación fue un video en el que se muestran imágenes de los levantamientos luego de las elecciones presidenciales de este año en el país latinoamericano. A la vez que, una voz expresa un manifiesto sobre el propósito del movimiento:

Un movimiento imparable ha comenzado. Y la historia de Venezuela está a punto de cambiar para siempre. Esta vez no hay marcha atrás. Hoy Miraflores está en pánico. Saben que lo inevitable se acerca. No te dejes engañar por sus alardes y risas nerviosas. El temor crece porque nuestros aliados más poderosos del mundo se unieron a este movimiento y han decidido que esta vez al régimen sele acabó el juego. Ya Casi Venezuela será la fuerza que hará cumplir la voluntad del pueblo. Será el motor de un cambio que no podrá ser detenido. Falta poco Venezuela. En unos días serás testigo y protagonista del renacer de una nación. El momento es ahora. Esta vez sin duda es distinto. Ya Casi Venezuela. Falta muy poco.

Este video, que acumula a la fecha más de tres millones de visualizaciones, fue compartido por distintas personas de diferentes ámbitos. Uno de ellos fue el empresario estadounidense Erik Prince, quien escribió en su cuenta de X: “Estén atentos todos los venezolanos amantes de la libertad. Pronto habrá más...”.

El empresario de EE.UU., Erik Prince, compartió un video de un movimiento venezolano que busca terminar con el gobierno de Maduro; harán un anuncio el próximo 16 de septiembre User - https://x.com/realerikdprince

“Desde Ya Casi Venezuela queremos agradecer a todas las personas, instituciones y organizaciones que en las últimas horas han compartido y expresado su apoyo a esta causa enfocada en la recuperación de la democracia venezolana”, indicó el movimiento en sus redes sociales y agregó: “Recalcamos que Ya Casi Venezuela no está afiliada a ningún movimiento, partido político o personalidad en específico. En esta reconstrucción, todos y cada uno de los venezolanos seremos testigos y partícipes, sin espacio para individualidades ni medias tintas”.

Con el correr de los días, continuaron con publicaciones escritas, imágenes y videos. En todos ellos anuncian que el próximo 16 de septiembre, en su portal web y en redes sociales, presentarán algo, aunque no brindaron detalles ni dieron indicios de qué se trata. En todos los canales habilitados lo único que hay es una cuenta regresiva con la leyenda: “Venezuela está a punto de cambiar su rumbo”.

El empresario de EE.UU., Erik Prince, compartió un video de un movimiento venezolano que busca terminar con el gobierno de Maduro; harán un anuncio el próximo 16 de septiembre User - https://yacasivenezuela.com/

Quién es Erik Prince, el empresario de EE.UU. al que vinculan con Ya Casi Venezuela

Erik Prince es un empresario y exmilitar estadounidense conocido principalmente por ser el fundador de Blackwater Worldwide, una empresa de seguridad privada que se convirtió en un nombre destacado en la industria de la defensa y la seguridad.

Nacido el 6 de junio de 1969 en Michigan, Prince sirvió en la Marina de Estados Unidos como SEAL, una experiencia que influyó profundamente en su carrera posterior. Después de dejar el servicio militar, fundó Blackwater en 1997, con la intención de proporcionar servicios de seguridad y entrenamiento de alta calidad a nivel global.

Prince es una figura importante de la seguridad de EE.UU., debido a las operaciones de Blackwater en zonas de conflicto. A lo largo de su carrera, estuvo vinculado a múltiples proyectos y empresas relacionadas con el rubro, y tuvo un impacto significativo en la política de defensa de su país.

LA NACION