Es acomodador de equipaje y revela el error más grande que comete la gente para no perder la valija

Viajar en avión siempre tiene riesgos con el equipaje y miles de viajeros han sido víctimas de uno en especial: las valijas perdidas en el traslado. Las aerolíneas no se salvan de tener imprevistos como este, por lo que el perder u olvidar una maleta es parte de las situaciones que ven todos los días. Aunque eso no quiere decir que los pasajeros no hagan nada, ya que desde hace tiempo han implementado una técnica que ellos consideraban infalible. Ahora, un acomodador de equipaje habló en contra de esa estrategia.

Al parecer, las personas comenzaron a tomar medidas poniéndole una etiqueta con su dirección para que, en el caso de perder las valijas, guiar a quien las encuentre. De esta forma, podrían recibirlas en sus casas. El error, de acuerdo con el trabajador de aeropuerto, está en que es riesgoso que los viajeros dejen su domicilio anotado. Además de que lo consideró inútil.

Fue a través de la red social Reddit donde el hombre hizo un posteo para alertar a todos los pasajeros que aplican esta estrategia: “Si una maleta no llega a un avión, intentaremos llevarla en el próximo vuelo disponible a donde debería estar, pero si una maleta termina en el vuelo equivocado en un país diferente, entonces está fuera de nuestras manos en ese momento”, escribió.

En los aeropuertos es muy común que se pierdan las maletas o que lleguen más tarde de lo pensado Unsplash

Con esto, explicó que si una persona vacaciona en Europa y su valija debe estar allí, pero la dirección de su etiqueta de rastreo es en América, ellos no podrán resolver el percance. “Lo que recomiendo es poner la dirección de donde te hospedas en una etiqueta y pegarla en la maleta, así si aparece en otro lugar, pueden enviarla a la dirección de la etiqueta lo antes posible”, sugirió.

El riesgo de poner la dirección en el equipaje

Desde la perspectiva de los trabajadores de aeropuertos, dar a conocer esta información también puede ser peligroso. El tema de la logística de las terminales no es la única razón por la que se recomienda no dejar expuesta una dirección particular. Un experto citado por el diario The Sun dijo que si las llaves vienen dentro de la valija y una persona la encuentra, entonces tendrá acceso directo a su hogar.

Los expertos recomiendan ponerle algún teléfono de contacto a las maletas, pero no la dirección Unsplash

En cambio, recomendó otras alternativas que son efectivas y menos riesgosas: “No incluya la dirección de su casa en las etiquetas de equipaje. Vaya a lo seguro usando etiquetas de equipaje electrónicas o enumerando solo su información de contacto básica en una etiqueta de equipaje. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que si puede evitar incluir la dirección de su casa, será menos probable que sea objeto de un robo mientras está fuera”.

Por otro lado, Richard Clive Rowlands, un viajero citado por el mismo medio, agregó que tiene algunas recomendaciones para todas las personas que algún día pierdan sus valijas. Además de no poner en ellas la dirección, sugirió comprarlas de colores llamativos, ya que serán más fáciles de identificar tanto para el personal de los aeropuertos como para sus dueños.

