Es argentina, contó que la deportaron al intentar entrar a EE.UU. y se hizo viral

“Me iba a Estados Unidos”. Así comienza el relato -compartido en redes sociales- de una joven argentina que viajó a ese país a trabajar, pero no todo salió como ella esperaba. Todo comenzó a fines de diciembre del año pasado, cuando subió a un avión con destino a Denver, pero una vez allá, el oficial migratorio en el aeropuerto no le permitió el ingreso. “Me deportaron”, expresa en uno de los videos donde contó su historia.

En uno de los clips, la joven, que se identificó como Lu Bigoni en su cuenta de TikTok, narró el escenario de una travesía que comenzó con mucha ilusión, pero que se convirtió en una pesadilla. En la secuencia, afirma, se despidió de sus familiares y amigos con destino a Estados Unidos. Momentos después, con lágrimas en los ojos, explica que fue deportada y que estuvo cuatro horas encerrada en el “cuartito”, [se refiere a la sala donde los oficiales de Migraciones suelen entrevistar a los extranjeros que no admiten] hasta que abordó un vuelo de regreso a la Argentina.

Aquel video, de apenas 30 segundos, se hizo viral y en menos de 24 horas tuvo más de 3,6 millones de reproducciones en la red social. Como suele suceder, un usuario de TikTok solicitó más detalles sobre su experiencia. “¡Storytime, por favor!”, escribió la persona en la sección de comentarios, por lo cual Bigoni se dio a la tarea de explicar con más detalle lo que le ocurrió.

La chica compartió que durante cuatro meses, entre 2021 y 2022 viajó a Estados Unidos bajo el programa Work and Travel, establecido por el Departamento de Estado y mediante el cual, una persona puede trabajar por tiempo determinado de manera legal, pero luego debe regresar a su país de origen. En ese momento, estuvo asignada en un centro de esquí.

En marzo del año pasado, el centro volvió a ofrecerle un contrato de trabajo, pero no bajo la modalidad de Work and Travel. Luego de consultar con una empresa de turismo que conocía, decidió aceptar la propuesta y embarcarse en esa nueva experiencia.

Una vez que aterrizó en Denver, el funcionario de Migraciones le preguntó por la cantidad de dinero que llevaba. Si bien no manifestó la cifra, expresó que era un monto considerable y que todo lo que había cobrado durante el tiempo trabajado en el centro de esquí. Además, mencionó que tenía pendiente cobrar más dinero de ese mismo empleo. “Esto le pareció sospechoso al agente de Migraciones y me envió al cuartito”, explicó Lu.

“Cuando entré, estaba lleno de latinos”, manifestó, y luego agregó que varios eran llamados a un mostrador y se les informaba que serían deportados. “Sin darme motivos, me dijo que estaba deportada”, continuó. De inmediato, un funcionario le quitó el celular y le dijo que tramitarían un vuelo de regreso a Buenos Aires. “Mientras tanto, me hicieron pruebas de ADN, me sacaron fotos, todo, como si estuviese presa”, expresó.

Momentos después ubicaron las valijas de la joven para registrarlas, según relató. “Me las rompieron y tiraron la ropa en el piso”. De acuerdo con su relato, también le rompieron el interior de las zapatillas deportivas que llevaba puestas, para inspeccionarlas.

Sin celular, la joven reclamó el derecho a comunicarse con un familiar. “Fueron tres minutos por teléfono y me los cronometraron”, dijo. En ese orden, también le solicitaron su pasaporte y tickets, por lo cual viajó de regreso a la Argentina sin su documentación en mano.

Durante al menos 15 horas, la joven se mantuvo incomunicada y su familia solo supo lo que ocurría gracias a la llamada telefónica que pudo hacer. “Fue un momento angustiante y la pasé muy mal”, expresó al final del video.

LA NACION intentó contactar a Bigoni para más comentarios, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

LA NACION