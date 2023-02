Es latina y pide que los estadounidenses le expliquen una costumbre que todavía no entiende: “Es incómodo”

escuchar

Entre latinos y estadounidenses hay grandes distancias culturales. Aunque los países que conforman Latinoamérica son diferentes entre sí, muchos de sus residentes se identifican como parte de un mismo colectivo. Cuando una persona deja su lugar de origen y viaja a Estados Unidos, pasa también por un proceso de adaptación. Una latina que se mudó a EE.UU. compartió recientemente una costumbre que todavía no logra entender y que le causa confusión.

La usuaria @thatsnotme000oo compartió su caso en un video de TikTok. Ahora que vive en Estados Unidos, son frecuentes sus dudas sobre cómo debe relacionarse con las personas. “Gente estadounidense, tengo una pregunta para ustedes: ¿cómo se dice ‘hola’ en este país?”, dijo al inicio del clip.

Al parecer, su principal problema es que en su ciudad natal (no especificó cuál es) las prácticas son distintas: “En Latinoamérica das un beso en la mejilla y eso es todo, como si no fuera incómodo. Lo haces incluso si no conoces a esa persona. Simplemente así. Aquí no sé cómo saludar porque la gente se abraza, se da la mano, se dan como un tipo de beso en la mejilla, ¿qué se supone que debo hacer?”, preguntó.

De acuerdo con su relato, esta es una de las mayores dificultades a las que se enfrenta como parte de su proceso de adaptación. Incluso ya tuvo algunas experiencias en las que improvisó un saludo y terminó con una gran vergüenza: “El otro día un tipo se me acercó y comenzó a hablar. Él dijo ‘hola, mi nombre es tal’ y puse mi mano para saludar, pero me miró raro. Después me hizo sentir como ‘¿por qué hice eso?’”, contó la joven.

En ese sentido, decidió hacer una petición a la comunidad virtual para poder comprender mejor la cultura de EE.UU.: “¿Pueden decir una cosa que todos podamos empezar a hacer y hacernos la vida más fácil?”, comentó.

Su grabación se volvió viral de inmediato. Además, dejó en evidencia que no es la única extranjera que tiene problemas de adaptación a las costumbres de los estadounidenses, ya que decenas de personas le comentaron que habían pasado por una situación similar: “Es bien incómodo”; “Pensé que un beso en la mejilla era normal cuando me mudé a EE.UU.”; “Después de vivir aquí por un tiempo, fue muy incómodo volver a casa y besar a la gente en la mejilla”.

El tipo de saludo en Estados Unidos

Al parecer, estas situaciones son muy comunes para los recién llegados. En otra grabación, una joven argentina abordó cómo fue su adaptación inicial. Al igual que en el caso anterior, coincidió que las relaciones interpersonales son difíciles, sobre todo cuando se toma en cuenta la calidez de las expresiones de los latinos. “Saludamos con un beso a alguien que no conocemos... ahora (que vivo en EE.UU.) me parece raro”, relató.

En países como Estados Unidos o Canadá es habitual que, en contextos formales, las personas que no se conocen se estrechen la mano. La interacción que involucra un abrazo o un beso en la mejilla puede ocurrir, pero en círculos de mayor confianza.

