Es argentina, trabaja como empleada doméstica, comparte su secreto para administrar el dinero y es viral

Yanina Alfaro es una argentina que se dedica a limpiar casas en su país. Por eso, constantemente comparte en TikTok algunas recomendaciones de aseo y sobre sus días en el trabajo. Aunque también muestra otros aspectos de su vida, como sus múltiples viajes y la ropa de marca que se compra. Esto último causó furor en las redes sociales, dado que muchas personas se preguntan cuánto gana como para darse esos lujos.

La tiktoker se ha vuelto viral varias veces, como cuando publicó videos de sus vacaciones en destinos como Rosario, Ushuaia e incluso en el glaciar Perito Moreno. En otros clips, también les contó a sus seguidores que tuvo la oportunidad de viajar hasta Estados Unidos para pasar unos días en Disneyland junto a su esposo y su hijo. Además, la costosa ropa y zapatos que usa en algunas grabaciones también han sido motivo de debate entre los usuarios.

Así son los viajes que hace una empleada doméstica junto a su familia

La historia de Yanina incluso protagonizó los titulares de algunos medios locales. Es que a muchos les sorprendió, por el estigma que existe, que una trabajadora del hogar tuviera ese estilo de vida. Por eso, le han hecho críticas y malos comentarios en muchos de sus videos. En tanto que otros usuarios le han pedido consejos sobre cómo organizarse y cómo hacer rendir el dinero para lograr seguir sus pasos.

El secreto de la empleada doméstica

Ante las opiniones negativas, la argentina también se ha defendido: “Sí, me compro ropa buena, pero porque para eso trabajo”, aseveró en uno de los clips que publicó en su cuenta de TikTokv @yanivalfaro. Además, consideró que la gente no debería de sorprenderse porque una persona viaja, sin importar cuál sea su ocupación.

Por otro lado, decidió revelarle a la comunidad virtual cómo es que logra tener la solvencia económica necesaria para viajar de manera constante: “Yo te puedo decir por qué a mí me alcanza. Una porque no alquilo, la casa es mía. Y dos, mi hijo va a una escuela pública así que no pago colegiatura. Tampoco tengo auto, por lo que no tengo que mantenerlo, y no tengo parientes parásitos. Mi esposo y yo gastamos por igual”, comentó.

Los consejos de la empleada doméstica para viajar constantemente

Asimismo, desde la perspectiva de la trabajadora del hogar, hay varios detalles que deben tomarse en cuenta para imitar sus pasos, como por ejemplo la organización de la casa. Todo el año ahorra dinero y paga sus vacaciones en plazos. Así que, como recomendación, le dijo a la gente que debería dejar de gastar en cosas innecesarias y así podría ir a muchos lugares como ella: “Yo planifico todo un año antes. Ahora por ejemplo yo ya estoy pagando las vacaciones del invierno que viene... saqué para ir a Ushuaia otra vez”.

Finalmente, mencionó que su consejo principal es liquidarlo todo en mensualidades y consumir en empresas que le faciliten las cosas: “No viajo por las low-cost porque no incluyen equipaje despachado, ni selección de asientos, cobran el refrigerio y la emisión del ticket, etc”, recalcó.

