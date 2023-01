Trabaja cinco horas por semana, gana 160.000 dólares por mes y comparte tips para ser exitoso

escuchar

Graham Cochrane es un empresario de 39 años que comenzó su primer negocio en 2009, durante la Gran Recesión mundial. Actualmente percibe ingresos mensuales de 160.000 dólares, lo que lo convirtió en un referente para otros emprendedores. Además, tiene una asociación en la que ayuda a 3000 personas con consejos para lanzar o mejorar sus propios negocios. En esta ocasión, no dudó en brindar algunos tips para los interesados.

Además de su compañía de asesoramiento empresarial, Cochrane es fundador de The Recording Revolution, su negocio principal. Se trata de un blog de música dedicado a dar asesorías sobre cómo crear canciones de radio y todo lo referente a las bandas sonoras. Con éste, apoya a los interesados en esta industria a fabricar jingles y otras melodías desde la comodidad de su casa. También es autor de How to Get Paid for What You Know, un libro que se convirtió en el manual de muchos microempresarios. Su premisa principal es instarlos a cobrar lo justo por su trabajo y a saber utilizar las nuevas tecnologías en pro de sus negocios.

En ese sentido, con la experiencia de sus dos empresas, la historia personal de Graham ha servido como motivación para las personas que todavía son creyentes de lo imposible: “Mi misión es enseñar a las demás personas cómo ganar dinero con sus pasiones. Es lo que yo hice, pasé de vivir con cupones de alimentos a construir dos negocios en línea”, relató para CNBC.

Cochrane también crea contenido para sus redes sociales @thegrahamcochrane/Instagram

Lo que el hombre más destaca de sus ocupaciones es el tiempo que debe invertir en ellas: “Trabajo solo cinco horas a la semana desde la oficina de mi casa”. Esta jornada es ideal para muchas personas, aunque al inicio no le fue tan sencillo, según dijo al mismo medio.

Los secretos para ser un emprendedor exitoso, según Graham Cochrane

El CEO consideró que hay algunos factores fundamentales que se deben tomar en cuenta al momento de emprender. Lo más importante es aplicarlos durante los primeros 30 días de haber iniciado el negocio: “A veces es difícil saber qué priorizar y hacerlo solo puede ser abrumador, pero hay estrategias que se pueden usar para evitar errores comunes”, compartió. En esa línea, compartió algunos consejos:

Tener claro cómo se quiere pasar el tiempo

Al definirse como una persona que gana dinero por hacer lo que le gusta, Cochrane considera que todos los magnates deberían hacer lo mismo. Lo que más importa para él es trabajar en algo que le apasione y que cumpla sus expectativas en cuanto a los horarios, descansos y actividades: “Tu negocio debe estar al servicio de tu vida, no al revés. Así que asegúrate de que se alinee con tus esperanzas, sueños y metas”, aseguró.

Simplificar el modelo de negocio

Desde su perspectiva, no es necesario hacer todos los pasos que otros empresarios dicen: “Cuando comencé mi negocio de educación musical, la gente me dijo que necesitaba probar mis páginas de ventas, organizar fiestas de lanzamiento y pregrabar un montón de anuncios para poder crecer”.

Lo que a él le funcionó fue crear herramientas ideales para su negocio. Con eso, quiso decir que el modelo a utilizar debe ser personalizado y no seguir el ya preestablecido.

Graham tiene poco más de 20.000 seguidores en Instagram @thegrahamcochrane/Instagram

Priorizar la diversión

Graham es un fiel creyente de que la conexión que se tenga con el público objetivo es primordial. Por eso, es fundamental tener un trabajo que se disfrute: “La gente puede saber si solo estás haciendo algo por el dinero o si realmente amas lo que haces. Esa autenticidad lo conectará más profundamente con sus clientes y lo sostendrá a largo plazo”, cerró el empresario.

LA NACION