Cómo se puede extender el tiempo de la visa de trabajo en Estados Unidos

La visa de trabajo es uno de los documentos con los que más cuidado se debe tener al residir en Estados Unidos. Antes, si un extranjero llegaba al país con esta categoría, debía salir antes de que se le venciera el permiso. Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés), informó que el proceso será diferente. Ahora, podrán extender su estadía si pertenecen a algunas de las categorías elegibles.

En el portal oficial del USCIS, se dio a conocer que ahora es posible quedarse hasta por otros 60 días después de vencida la visa: “Durante este período, los trabajadores pueden mantener su estatus de no inmigrante si un nuevo empleador presenta oportunamente una petición en su nombre con una solicitud de extensión de estadía”, compartió la agencia.

¿Quiénes son elegibles para alargar su visa de trabajo en EE.UU.?

Pueden acceder a este beneficio todos los empleados que terminen (voluntaria o involuntariamente) con un contrato laboral. Sus visas tienen que pertenecer a las categorías: E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 o TN. Una vez que pase el “período de gracia”, como le llamó el USCIS, si los trabajadores no lograron concretar el trámite ahora sí deberán abandonar el país.

¿Cómo extender el permiso de trabajo en EE.UU.?

La visa de trabajo proporciona derechos y obligaciones a los extranjeros en Estados Unidos Edgar Colomba / Pexels

Hay cinco alternativas que los inmigrantes pueden tomar:

1. Portabilidad a un nuevo empleador

Los empleados que tengan la visa H-1B pueden comenzar a trabajar para otra empresa. Lo único que se debe hacer es presentar una nueva petición H-1B ante el USCIS. Además, las personas que tengan pendiente un ajuste de estatus desde hace al menos 180 días pueden transferir la petición de visa de inmigrante subyacente a una nueva oferta de empleo. Puede ser con el mismo empleador o uno nuevo.

2. Cambio de estatus

Pueden cambiar de estatus de no inmigrante a dependiente de un cónyuge: “Las personas (que estén) en un estado de no inmigrante dependiente pueden ser elegibles para la autorización de empleo relacionada con el estado. Esto incluye a los cónyuges de no inmigrantes E-1, E-2, E-3 o L-1. Además, algunos cónyuges de trabajadores H-1B pueden ser elegibles para autorización de trabajo si se cumplen ciertos requisitos.

3. Cambio de estatus con el empleador

El mismo empleador les puede solicitar a los trabajadores otro estatus: “Por ejemplo, un trabajador L-1 puede ser elegible para un nuevo empleo bajo las clasificaciones TN, E-3 o H-1B1″, dice el portal del USCIS.

4. Ajuste de estatus

Cualquier persona puede presentar una solicitud de visa, al mismo tiempo que solicita un ajuste de estatus. Además, puede acceder a un documento que le brinde más días: “Los trabajadores con una solicitud de ajuste pendiente generalmente son elegibles para permanecer en los Estados Unidos y obtener un Documento de Autorización de Empleo”, dijo el USCIS.

¿Cómo acelerar un cambio de estatus para la visa de trabajo en EE.UU.?

Algunos casos específicos pueden solicitar un proceso acelerado de su visa de trabajo David Franklin - Unsplash

Hay ciertos criterios que las autoridades migratorias toman en cuenta respecto a quién darle prioridad en un trámite. En este caso, al tratarse de un tema de trabajo, los más elegibles son aquellos a los que les podría afectar económicamente: “Por ejemplo, una solicitud para cambiar el estado de H-1B a L-2 puede ser candidato a adjudicación acelerada para evitar pérdidas financieras graves”.

