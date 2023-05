Es azafata y reveló los tres errores garrafales a la hora de planificar las vacaciones

escuchar

La planificación de un viaje en avión incluye varios factores a tener en cuenta. Dentro de un enorme abanico de variables, a la hora de abordar un vuelo las personas están más en tema para anticiparse a cualquier posible contratiempo. Además de ello, las redes sociales, un instrumento de vital importancia, también juegan su papel para oficiar de un servicio a la comunidad para que los usuarios tomen mejores decisiones.

Dentro del mundo de las aerolíneas, las azafatas son las encargadas de comunicar las instrucciones de seguridad y, con el paso del tiempo, también eligen sus cuentas en distintas plataformas para elaborar contenidos que alertan a los pasajeros y los ayudan a planificar mejor sus rutas aéreas.

En el caso de Megan Homme, una tripulante de cabina nacida en los Estados Unidos, utiliza su cuenta de Instagram para dar tips acerca de cómo armar un itinerario al momento de ir al aeropuerto. Con 137 mil seguidores, es considerada “una eminencia” para quienes necesitan despejar dudas a la hora de tomar una decisión en cuanto a sus vuelos.

Los tres tips de una azafata estadounidense para abordar un vuelo

En esta ocasión, Megan dio tres consejos vitales para los pasajeros que aún son inexpertos a la hora de tomar decisiones en los aeropuertos. En primer lugar, como una regla básica, la mujer indicó que cada persona debe ser muy precavida con sus pertenencias.

“El número uno es revisar tu bolso. Sí, hay algunas excepciones a esto. La única manera de evitar que tu bolso se pierda es manteniéndolo contigo”, explicó la azafata para subrayar la importancia de una cuestión elemental como lo es el cuidado de las pertenencias.

A continuación, puntualizó en cuanto a lo que es la reserva del propio vuelo. Según su punto de vista, Megan remarcó que es mejor hacer las reservas de los pasajes con la misma aerolínea con la que se viaja y no con terceros que ofrecen el mismo servicio. “Nunca hay que reservar un vuelo a través de alguien que no sea la propia aerolínea”, sostuvo. Y, en esa misma línea, argumentó: “Si algo sale mal y has reservado a través de terceros, a veces la aerolínea no puede ayudarte”.

Megan Homme reveló los tres tips importantes a la hora de abordar un vuelo

Por último, y no menos importante, Megan reforzó la teoría de que las escalas intermedias deben ser extensas debido a que algún factor externo puede complicar la conexión. “Reserve la escala más larga en cuanto a tiempo. Si tiene la opción de una escala de 45 minutos o de dos horas, elija las dos horas”, aclaró.

Con 13 mil likes, la tripulante de cabina encontró un público fiel que observa sus videos y toma sus consejos para una mejor experiencia. “Nunca voy a hacer una escala de menos de una hora”; “Como ex empleado de una aerolínea estoy 100% de acuerdo con lo que decís”; “Lo primero que aprendí en una aerolínea es a nunca reservar a través de terceros” y “Cuando mi escala es apretada nunca puedo relajarme”, fueron las menciones más destacadas.

