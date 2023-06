Es azafata y reveló cuáles son los errores más comunes de los pasajeros: “No es un parque de juegos”

escuchar

A través de redes sociales es común que los internautas cuenten sus vivencias diarias, en las que hablan de una situación en particular o algo relacionado con su trabajo. La usuaria @ainoasserrano, quien es azafata, compartió en la aplicación de TikTok un video en el que habló sobre su experiencia al trabajar en un avión. Además, reveló algunos consejos importantes que los pasajeros deberían tener en cuenta para su seguridad y la buena convivencia durante un vuelo.

Es azafata y detalló qué errores no deben cometer los pasajeros abordo de un avión

En la grabación, la joven contó la primera recomendación, relacionada con el reciclaje en los aviones. Aunque muchos suelen amontonar la basura en un solo lugar, la azafata expresó que no debían hacerlo porque esto dificulta el proceso de separación de alimentos y objetos reutilizables.

“Llevo cuatro meses trabajando como azafata de vuelo (...). Amontonar diferentes tipos de basura, incluso cosas que se reciclan en un solo montón, no se hace. Por ejemplo, cosas orgánicas, trozos de sándwich, servilletas sucias y líquido dentro de una botella, no. Muchas aerolíneas reciclan, si vos vas a meter toda esa basura en una misma botella, yo no voy a poder reciclar”, contó la usuaria.

El segundo consejo fue dirigido hacia las madres y padres que llevan niños pequeños durante los vuelos. La joven expresó que el avión “no es un parque de juegos”.

Es azafata y contó por qué hay comportamientos que no deben cometerse en los aviones (Fuente: TikTok/@ainoasserrano)

Según la azafata, es entendible que en viajes más largos los menores se puedan aburrir y está bien tomarse un rato para salir a caminar por el pasillo, pero no hacerlo en cada momento, porque obstaculiza el trabajo de las auxiliares de vuelo y, en caso de emergencias, los pasillos deben estar siempre despejados.

Una de las recomendaciones más inusuales que dio la asistente de vuelo es no andar descalzo en el avión. Aunque la usuaria no hizo énfasis en este punto, dijo que se lo agradecerán si no lo hacen.

Además, reveló que, pese a su experiencia de cuatro meses como azafata, ha logrado aprender mucho. “Digamos que yo vuelo unos 21 días, tres horas de ida y tres de vuelta, en total son unas siete horas. Yo siempre escojo los vuelos más largos de cinco horas (...). El avión más pequeño que tenemos lleva 156 pasajeros, el mediano 186 y el grande 225″, expresó la joven en el metraje.

La publicación reúne más de 36 mil vistas y dos mil Me Gusta en la red social de videos cortos. Entre los comentarios, varios internautas felicitaron la labor que realizaba como azafata y reconocieron el esfuerzo de estos trabajadores para mantener a salvo a sus pasajeros.

“Me doy cuenta de que como pasajera valgo oro, no pido nada, no me levanto para ir al baño y no hablo con nadie”, “Estoy de acuerdo con lo de los papás, puede ser muy molesto para los demás pasajeros que estén paseando de un lado a otro”, “No dejen las bolsas de mareo usadas por ahí” y “Gracias por los consejos”, fueron algunos de los mensajes por parte de los usuarios.

El Tiempo (Colombia)