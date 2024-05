Es chilena, vive en EE.UU. e interpreta a Eva Perón en un musical: “La historia nos representa a los latinos”

Escuchar

Quienes viven del arte de la interpretación saben que cada papel es un mundo en sí mismo. El actor se mimetiza con el personaje que encarna. Lo materializa en cuerpo y lo siente en el alma. De esta forma, explora en vidas e historias ajenas. Eso mismo es lo que hace Fran Tapia, la actriz chilena que hoy le da vida a Eva Perón en los Estados Unidos.

La obra Momia en el clóset: el retorno de Eva Perón ahonda en todo lo que ocurre con Eva y su cuerpo luego de su muerte, desde el momento que es intervenido por su esposo, Juan Domingo Perón, hasta la travesía que sufre tras ser secuestrado, escondido y trasladado por distintos lugares hasta regresar finalmente a la Argentina.

La primera versión de la obra, en 2009, tenía un elenco reducido de ocho personas y fue nominada a los premios Helen Hayes de aquel año. Esta nueva versión de 2024, cuenta con más artistas en escena y eleva el espectáculo a otro nivel, ya que un grupo de actores, cantantes y bailarines ayudan a narrar la historia.

Semejante papel está reservado para grandes profesionales. Figuras como Madonna y Elena Roger ya interpretaron a Eva previamente. Y ahora es el turno de Fran Tapia, la chilena que lleva varios años instalada en Estados Unidos, donde ya recibió el Helen Hayes Award y Broadway World Washington DC Award por sus labores destacadas en el teatro musical.

“La versión de Madonna es como una suerte de cultura general, pero ver a Elena Roger me pareció increíble. Tremenda intérprete. Canta y baila increíble. Me gustó su fuerza y me hizo entender que interpretar a Eva tiene que tener un nivel alto de preparación”, cuenta Tapia en diálogo con LA NACIÓN.

El desafío de un papel emblemático

Es que interpretar a Eva Perón es distinto a todo. Tapia reconoce que “sabía un poco sobre ella porque había montado El Puente, del dramaturgo argentino Carlos Gorostiza. Por lo que había estudiado sobre el peronismo y las condiciones de trabajo y el contexto social económico de la época”, introduce Tapia. Sin embargo, la actriz revela que, antes de que le dieran el papel, nunca había visto el icónico musical de Andrew Lloyd Weber, Evita, una de las representaciones más potentes sobre la actriz y política argentina.

La preparación para el personaje fue un proceso fundamental. Así lo siente Tapia, quien comenzó a trabajar con una coach argentina de dialecto y canto, apenas le confirmaron el papel. “Con ella trabajamos el texto, las canciones y un poco de estilo de canto en el tango”, describe la artista. “Tuve el acceso al texto en diciembre y trabajé los cuatro meses siguientes para llegar a ensayos en abril y poder explorar en escena el material”, cuenta sobre algunos detalles de su preparación.

Aprender a bailar tango, género musical y danza típicamente argentina, fue todo un desafío. “Ya lo había bailado, pero igualmente tomé un curso de seis semanas como para tener una buena base. Luego tuve clases sueltas con distintos profesores del área que están aquí en el distrito de Columbia, en Washington DC, porque, además del tango, en la obra me toca bailar milonga”, explica.

La actriz chilena también cuenta qué fue lo que más le sorprendió al profundizar sobre la vida de Eva Perón. “Todo lo que pasó después de su muerte”, esboza mientras repasa en su mente. Y luego continúa: “El hecho de que ella haya pedido que nadie la tocara después de muerta y que su esposo haya decidido embalsamarla a pesar de ello. Me hace pensar en el gesto como algo utilitario; no logro ver el amor en ello”.

“También me llamó la atención la lobotomía que se le hizo para que dejara de sentir dolor al final de su vida”, agrega. “Literalmente, eso es como desconectar parte de tu cerebro. Me parece muy fuerte”. Además, hizo alusión al presunto abuso del Coronel Moori Koenig al cuerpo sin vida de Eva. “Es una locura extrema”, subraya.

La visión de Estados Unidos sobre Eva Perón

En Estados Unidos, la figura de Eva Perón suscita admiración. Es vista como un ícono de lucha y empoderamiento, especialmente por su defensa de los derechos de los trabajadores y las mujeres en Argentina. Su carisma y dedicación a las causas sociales la convirtieron en una figura querida y venerada por muchos.

Tapia revela que en EE.UU. se admira el poder que tuvo Eva para conectar con la gente. “Perón lo demostraba en el discurso, pero Eva, más allá de lo discursivo, encarnaba el peronismo en sus acciones”, considera Tapia.

“Se sabe que Eva fue muy importante históricamente para las mujeres, a quienes les dio la oportunidad de votar. Por otro lado, fue una figura muy presente en la vida política en muy poco tiempo, de una manera en la que ninguna mujer lo había hecho antes”, reflexiona. Y agrega que su figura también es conocida por el musical de Andrew Lloyd Webber, “que cuenta su vida de una manera que, para los argentinos, no se siente tan propia”. Tapia la define como “una versión americanizada de lo que sería la real Eva Perón”.

De todas formas, la chilena considera que Eva Perón es un personaje que el mundo teatral de Estados Unidos no deja morir nunca, ya que a pesar del paso del tiempo, los temas que plantea la obra son contemporáneos. “En el caso de Momia en el clóset, la versión escrita por Gustavo Ott y Mariano Vales, está muy presente el tema del poder y de cómo el fascismo o el extremismo manipulan a su antojo y pueden volverse peligrosos los para los ciudadanos”, sugiere.

Para finalizar, Tapia profundiza en los aspectos actuales de Argentina que se ven reflejados en la obra, a pesar de representar una historia del siglo pasado. Los enumera, uno por uno: “El populismo, el extremismo, la fe popular, la fuerza de los ciudadanos, la recuperación de la memoria para no volver a cometer los mismos errores. Y, por supuesto, la repetición de la historia, la violencia y todo lo que la sed de poder y control conlleva”.