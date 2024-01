escuchar

Un joven colombiano, de 27 años, tomó una drástica decisión al cambiar de residencia al lugar más feliz del planeta, y no, no se trata de Florida, Estados Unidos, y sus parques de diversiones como Disney, sino de un país en Europa que lleva varios años que destaca en los rankings mundiales por la calidad y el estilo de vida de sus residentes: Finlandia.

Jorge Reyes, un ejecutivo de cuentas que solía vivir en Bogotá, contó a través de su cuenta de LinkedIn que fue a principios de 2023 cuando decidió embarcarse en una aventura para enfrentar un nuevo reto laboral y cambió su residencia a la ciudad de Helsinki. “Al crecer en la Colombia caribeña, estuve rodeado de la calidez de la familia, el ritmo de la música salsa y la rica mezcla de culturas que colorearon mi infancia, lo sé, todo parece un paraíso”, se lee en su posteo.

Hace casi un año, Jorge Reyes cambió el clima tropical de Colombia por los paisajes y el estilo de vida nórdico Julius Jansson / Unsplash - Jorge Reyes / LInkedin

¿Cómo es vivir en el país más feliz del mundo?

El colombiano aseguró que las aventuras más notables de la vida a menudo comienzan con un paso audaz a lo desconocido. “La transición de las palmeras a los copos de nieve fue nada menos que increíble”. De acuerdo con su relato, el entorno innovador y tecnológico de Helsinki, la capital de Finlandia, le ha proporcionado un crecimiento sin precedentes, no solo en el aspecto profesional, también su vida personal.

“He hecho amigos para toda la vida de todos los orígenes y he aprendido a apreciar la belleza de las diferentes perspectivas. La gente, la naturaleza y el estilo de vida nórdico han añadido colores a la paleta de mi vida”, señaló.

Finlandia obtuvo el primer lugar en el ranking de países del Informe Mundial sobre la Felicidad 2023 Unsplash/Tapio Haaja

El joven le contó a Business Insider que desde que estaba en la escuela secundaria, sus profesores le dijeron que Finlandia era un gran país, muy seguro y con sistemas educativos sólidos. Además de una nación con un gobierno y una sociedad que coexisten bien. “Era lo opuesto a mi ciudad natal en Bogotá, Colombia, y completamente diferente a mi origen caribeño, donde los 40 grados centígrados, las playas y el sol son la norma. Pero quería un cambio”.

Además, Reyes resaltó que vio en las redes sociales que dicha nación estaba clasificada como uno de los países más felices del mundo, y necesitaba saber por qué. Efectivamente, el Informe Mundial sobre la Felicidad, una publicación de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, colocó a Finlandia en el puesto número uno, seguida de Dinamarca e Islandia, en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Se mudó a Finlandia y cuenta lo que más le sorprendió

Reyes reveló a la publicación que aunque sabía que las cosas serían distintas que en Colombia, existen aspectos que le han causado mayor sorpresa. Uno de estos es el uso de calzado en la oficina. El joven afirma que en Finlandia la mayoría de las oficinas tienen una política de no usar zapatos, y aunque en algunas se utiliza el calzado de interior, la mayoría de las personas anda en calcetines.

El colombiano también contó acerca de los saunas, ya que en aquel país existe una fuerte cultura de usarlos. “Lo interesante, de lo que no me di cuenta hasta que me mudé, es que es una norma cultural entrar desnudo”. Explicó que para ellos es normal porque al cuerpo sin ropa no se le considera tabú. “Las personas tienen un alto nivel de respeto y decoro entre sí, por lo que no hay miradas incómodas”.

El joven colombiano destaca el transporte público como uno de los aspectos que le sorprendió de Finlandia Unsplash/Tapio Haaja

Otro aspecto que no tenía previsto era el de la luz del sol. “Me sorprendió cuánto tiempo y esfuerzo dedica la gente a elegir las persianas y cortinas adecuadas. Pero pronto me di cuenta de que sin los materiales adecuados puede resultar difícil dormir”. En Finlandia, durante los veranos, apenas hay oscuridad y el sol siempre brilla, hasta de madrugada.

Para Reyes, los servicios públicos también destacan. “En Colombia solo teníamos metro y autobús, pero no era fácil de usar y no llegaba a todas partes”, en cambio, señaló que le sorprende la gran cantidad de opciones de transporte público y lo fácil que es llegar a todas partes. “En Helsinki puedes elegir entre tranvía, metro, trenes y alquiler de bicicletas”.

Otros temas que lo fascinaron fueron las compras de segunda mano y la alimentación, principalmente la venta de carne de oso y reno. “Tengo entendido que es un plato popular en Finlandia y que a menudo se sirve durante las vacaciones de invierno”.