Es de EE.UU. y bromeó con un “problema” de las latinas cuando entran a ducharse

escuchar

Maribel es salvadoreña y se casó con Landon Sutherland, un estadounidense, en 2020, cuando prometieron amarse por el resto de sus vidas. Esa relación y los detalles de su dinámica familiar son los protagonistas de los clips de su cuenta familiar de TikTok, @gringoylatina, donde se les une su pequeño hijo. Sin embargo, en esta ocasión el padre primerizo hizo una vergonzosa declaración sobre un “problema” recurrente cuando su esposa se va a bañar. Landon grabó el bochornoso momento y se volvió viral al instante.

Como cada mañana, el estadounidense se sirvió una taza caliente de café y se dispuso a mirar el paisaje invernal a través de la ventana. Sin embargo, la calma fue interrumpida por la canción “Tití me preguntó”, de Bad Bunny. “Cuando te casas con una latina y se va a bañar...”, escribió Landon dentro del video, con ironía. Agregó después en una leyenda que lo peor era que siempre escucha el mismo tema. Al final, el hombre no tuvo más remedio que ceder a su momento de paz y escuchar el reggaetón de fondo.

La pareja, que vive en Idaho, superó los tres millones de reproducciones en TikTok y enamoró a sus más de 65 mil seguidores. Muchos de los que vieron el videoclip quedaron encantados por la sinceridad del esposo, que aceptó las costumbres de la salvadoreña desde el momento en que le propuso matrimonio.

Landon asegura que su esposa siempre pone la misma canción cuando se baña

“Así son todas las latinas”, opinan

Algunas personas no pudieron evitar pronunciarse en los comentarios y contar sus propios hábitos. Karen, una de sus seguidoras, le preguntó cuántas canciones suenan mientras se ducha: “Yo me baño como en cuatro”, compartió. Para no dejarla con la duda, Maribel reaccionó encantada y respondió que ella se toma al menos siete, sobre todo si se lava el cabello. Alguien más se unió a ambas y habló con una generalización; las latinas, dijo, “son así y hasta para estudiar escuchan música”.

“Lo bueno es que hasta disfruta ya”; “Pensé que yo era la única”; “Una tina, música y ritmo en la sangre. Eso es vital, para todos los momentos hay una música ideal”, escribieron más usuarias.

No es la primera vez que Landon muestra momentos graciosos pero felices con su esposa. En otro video, muestra cómo se ejercitan al ritmo de “Hey Mor”, de Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido artísticamente como Ozuna: “La persona correcta sí existe”, escribió Maribel.

Landon y Maribel se casaron en 2020 y comparten su vida en redes sociales

El pasado 26 de septiembre, la pareja celebró su segundo aniversario con una cena en pleno atardecer en el lago Coeur d’Alene, en Idaho. Además, Maribel le dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento por “ser un hombre gentil” con un corazón fuerte: “Recé para pedir un hombre que me amara incondicionalmente, un hombre que amara a Dios. Tú eres ese hombre (...). Gracias por ser mi compañero, amante y amigo. Realmente no puedo creer todo lo que hemos hecho en dos años. Compartir la vida contigo es precioso y siento que toda una vida no será suficiente. Te amo con todo mi corazón, Landon”, le escribió la enamorada mujer.

LA NACION