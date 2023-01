Quiso entrar a Estados Unidos y una actitud del oficial de migraciones la confundió: “Solo a mí me pasa”

escuchar

Nanette Nicole Orellana es una modelo y actriz argentina que constantemente viaja para participar en algunas campañas publicitarias. Tras abordar un avión en Europa para regresar a Miami, se encontró con una peculiar situación con los oficiales de migraciones. Con la experiencia a cuestas, no dudó en sacar su teléfono y contarles todo a sus seguidores: “Solo a mí me pasan estas cosas”, dijo.

En el clip publicado en su cuenta personal de TikTok(@nanetteorellana), la joven relató qué pasó en el aeropuerto de Filadelfia. Según su perspectiva, a pesar de que siguió todo conforme a lo establecido, los oficiales la detuvieron para hacerle una entrevista: “Te preguntan hasta qué calzón tenés puesto, todo. De qué estaba haciendo ahí, dónde estaba viajando, por qué estaba viajando, a qué me dedicaba”, detalló la influencer.

Confundida, Nanette respondió todos los requerimientos y aclaró a los oficiales que, además de tener la nacionalidad de Argentina, había nacido en Estados Unidos. Para cumplir con el protocolo de seguridad, también les explicó que era modelo y actriz. No obstante, uno de los guardias no quedó conforme y le pidió que “mostrara algo” que evidenciara su empleo. Fue así que la creadora de contenido le pidió al agente que sacara su teléfono celular para hacer una búsqueda en Internet: “No se me ocurrió mejor idea que decirle: ‘busca en YouTube este comercial’”, relató Orellana mientras reproducía ese contenido.

La influencer contó algo que jamás le había sucedido en un aeropuerto de Estados Unidos

Aún con dudas, el oficial de migración llamó a su compañero para hacer un chiste sobre la modelo. Le dijo que ella “no tenía visa”, pero quería pasar a EE.UU. para hacer un comercial: “¿La dejo pasar?”, le preguntó a su colega. En respuesta, éste miró a la joven antes de decir que “sí”.

Nanette admitió que a esas alturas de la conversación tenía una mezcla de sentimientos, estaba confundida y hasta llegó a notar que uno de los guardias le guiñó el ojo. Fue ahí cuando reconoció que toda esta situación la había incomodado: “Yo decía: ‘hermana, tengo una conexión… Me quiero ir’. Cositas, cositas que me pasan”, cerró.

La actitud del oficial de migración causó revuelo

Tras conseguir más de 300.000 reproducciones en TikTok, el video de la modelo también acumuló diferentes opiniones en las que indagaban sobre lo que pudo haber pasado: “Seguramente se fue por pocos días. A veces te paran en migración. Me ha pasado cuando vuelo a algún lado por dos o tres días”, respondió una persona. Por su parte, otra apoyó este comentario y agregó que también le había ocurrido lo mismo, pero se “puso bravo” y los de seguridad lo retuvieron para explicarle que “solo era un trámite”.

Alguien más le sugirió a Nanette que la causa había sido su doble nacionalidad o por presentar el documento de Argentina y no el de Estados Unidos. Esta teoría fue apoyada por varios usuarios, pero la joven no confirmó ninguno de estos escenarios.

La tiktoker respondió a las críticas de sus seguidores por reconocerse "americana"

Cabe mencionar que un grupo reducido de la comunidad virtual criticó la historia de la actriz porque se identificó como “americana”. Le propusieron utilizar la palabra “estadounidense” para referirse a una de sus nacionalidades, ya que América es un continente y no un país. La tiktoker dio su versión en otro video en el que explicó que su primer idioma era el inglés, por ello usa la traducción literal de “american”. “Tranquilos, fui a la escuela”, aclaró.

