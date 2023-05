Es de Nueva York, tuvo 600 citas y asegura que no encuentra a ‘la’ persona para él: “No soy quisquilloso”

escuchar

A sus 43 años, un empresario de Nueva York calcula que ya ha tenido más de 600 citas románticas, ha participado en varios programas de televisión y es un usuario activo de las aplicaciones para buscar pareja e incluso protagonizó un comercial. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, aún no ha encontrado a la persona indicada para tener una relación formal.

“Me encantaría conocer a alguien. Sé lo bien que se siente estar enamorado”, dijo el hombre identificado como Joey Batista al contar su historia para el New York Post, donde aseguró que, a la fecha, en su agenda telefónica tiene más de mil números de teléfono de mujeres, que ha conocido gracias a su constante actividad en sitios web como Tinder, Match, Bumble y Hinge.

El empresario afirmó que ya estuvo casado y ha tenido relaciones amorosas de larga duración @joeybatsnyc / Instagram

Batista descartó que sea demasiado exigente en sus criterios para buscar pareja. “No quiero decir que sea quisquilloso, pero soy sincero en cuanto a querer sentirme de una determinada manera. Ha habido ocasiones en las que he estado más interesado que las chicas”, contó el propietario del Joey Bats Café en el Lower East Side, de Nueva York.

A pesar de esta larga espera por una pareja, afirmó que no le tiene miedo al compromiso, dado que estuvo en una relación de diez años con una mujer de Massachusetts, que incluyó cinco de matrimonio. Después de divorciarse, en 2016 conoció a una joven colombiana con la que salió durante un año y medio. Para el medio citado, reveló que aspira a volver a casarse y tener hijos, pero no quiere conformarse con alguien que no sea “la indicada”.

Como parte de sus estrategias para conseguir una relación amorosa, en 2017 Batista participó en el programa de la cadena NBC llamado First Dates. En 2019 fue al reality show Kate + Date, donde tuvo dos citas con la estrella de la emisión Kate Gosselin.

Joey Batista es propietario de una cafetería que lleva su nombre en Nueva York @joeybatsnyc / Instagram

Las técnicas de conquista de Joey Batista

En su entrevista con el medio neoyorquino, Batista detalló que le gustaría estar con alguien de Latinoamérica. “Creo que cuando hablas otro idioma eres más abierto de mente”, detalló el hombre cuyos padres son originarios de Portugal y que se comunica con fluidez en tres idiomas. También dijo que prefiere que sean altas y atléticas, pero ante todo es importante que sepan bailar.

Para una primera cita, Batista explicó que prefiere ser quien toma la iniciativa y suele invitar a su posible conquista a tomar una copa a un lugar tranquilo. A partir de una breve charla, si todo sale bien, entonces podrían ir a otro lugar para tomar otra copa y tal vez algo para comer.

Para la segunda cita, entonces trata de adaptarse a los intereses de la mujer. “Si le gustan los animales, quizá vayamos a una granja de caballos. He llevado a una chica de excursión y luego fuimos a cenar”, narró el sujeto. “Tiene que ser algo divertido, como ver un grupo de salsa en directo y bailar”.

Cabe mencionar que en Estados Unidos, la edad promedio en el que las personas se casan fue de 30 años para los hombres y 28 años para las mujeres en 2021, según datos de Statista. El país norteamericano también tiene la sexta tasa de divorcios más alta del mundo. Por lo general, los segundos o terceros matrimonios tampoco están exentos. El 60% de los segundos matrimonios y alrededor del 73% de los terceros terminan en separación, según el sitio Divorce.com.

