Tiene 32 años, es de Nueva York y cuenta que nunca estuvo en pareja ni se besó con alguien

Después de 32 años de no haber tenido interacciones románticas, una mujer de Nueva York se dio la oportunidad de abrirle las puertas al amor. Siempre creyó que el romance era como en las películas, en las que dos almas gemelas se encuentran de manera imprevista. Sin embargo, ahora se dio cuenta de que no es así. La originaria de Rochester admitió que nunca había besado a nadie ni había tenido una cita antes. Este 2023 fue su primer Día de San Valentín en pareja.

La también tiktoker Allora Campbell, perdió la esperanza de encontrar al amor de su vida a los 20 años, cuando se enamoró de alguien que no la correspondió. A partir de ahí, prometió que se enfocaría en su carrera profesional como especialista en marketing, e hizo a un lado la cuestión romántica. “Supuse que era común que a las mujeres las persiguieran [románticamente] o que algún tipo de encuentro lindo sucedería, pero eso nunca me pasó a mí”, describió en su cuenta de TikTok.

A finales de 2022 decidió que su vida debía cambiar y que no podía esperar a que el amor llegara por arte de magia: “Durante la brecha entre Navidad y Año Nuevo, estaba acurrucando a mi perro y pensé: ‘Si no hago nada, nada cambiará’”. Entonces, se decidió a descargar algunas aplicaciones de citas y comenzar a conocer personas nuevas. Hasta ahora, comentó, salió con cuatro hombres.

Una mujer de Nueva York contó por qué llegó a los 32 años sin enamorarse

Al principio no fue sencillo. En su primera cita, en enero, la estadounidense cantó en todo el camino la canción “I Have Confidence”, de The Sound of Music (La novicia rebelde), cuya letra habla de una mujer que está preocupada. “Cómo será este día, cuál será mi futuro... Confío en que la primavera vendrá de nuevo, tengo confianza en mí”, dice el tema. “Estaba nerviosa y no sabía cómo sería, ya que era una experiencia que nunca había tenido”.

Para su fortuna, todo fluyó: “Terminé conectando con un chico y tuve cuatro citas”, afirmó. Con esto, demostró que dejará el pasado atrás y ahora intentará llevar una nueva vida. Dejará que todo siga su curso y que el amor llegue a ella sin presiones.

La tecnología, clave en las citas de la neoyorquina

Haber utilizado aplicaciones de citas fue un gran logro para la joven, ya que en el pasado le “daba escalofríos” descargarlas. Aunque intentó usarlas en varias ocasiones, las desinstalaba en su teléfono por vergüenza. “Pasé tantos años preocupándome por lo que la gente pensaría de mí”, comentó.

Una mujer de Nueva York contó cómo fue su primer San Valentín en pareja

Sin embargo, ahora se encuentra en una situación diferente y, contó, está dispuesta a recuperar el tiempo perdido. “Ya no es algo de lo que me avergüence... No hay una línea de tiempo para el amor”, aseveró. Después de su primer San Valentín acompañada, su historia también cobró eco en diferentes medios de comunicación.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @alloradannon acumula más de 23.500 seguidores. Se describe a sí misma como una escritora, late bloomer, nerd millenial, viajera y fan de Elvis. Los últimos videos de sus citas acumulan miles de reproducciones y suele dividirlos en varios fragmentos con todas las partes de su historia.

LA NACION