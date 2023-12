escuchar

Una mujer quedó en shock cuando encontró a un peculiar animal en su árbol de Navidad. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba ahí, pero un estornudo la alertó sobre el inquilino inesperado en su casa. La usuaria de TikTok compartió un video en el que mostró a una zarigüeya escondida entre las ramas blancas y su historia consiguió millones de reproducciones, a la vez que generó una mezcla de miedo y ternura en la comunidad virtual.

La residente del estado de Texas, que se identifica en la plataforma china solo como Brett, con la cuenta @brettbratt359, publicó el clip el pasado martes 28 de noviembre. “No entiendo cómo esto está en mi casa”, se lee en la descripción del posteo.

Encontró en su árbol de Navidad a una zarigüeya y se hizo viral

“Estoy literalmente enloquecida en este momento”, se le escucha decir a la joven mientras muestra su árbol de Navidad, blanco con decoraciones negras y se acerca para ver al peculiar marsupial. “No tengo idea de cómo esta zarigüeya entró en mi casa y subió a mi árbol y estoy tratando de sacarla, pero no me deja y simplemente no sé qué hacer. No sé cómo llegó aquí, no dejo las puertas abiertas. ¡Alguien que me ayude!”.

En declaraciones a Business Insider, la mujer, que se identificó como Brett Ingram, de 29 años, dijo que una de las primeras cosas que hizo cuando descubrió a la criatura fue llamar a un experto local en vida silvestre. Sin embargo, al vivir en un pequeño pueblo, no pudieron apoyarla, pero recibió consejos sobre cómo sacar al animal del árbol de manera segura.

“Hola, amiguito. ¿Cómo entraste en mi casa y en mi árbol sin que yo me diera cuenta? Eres muy lindo, pero no sé qué hacer”, se la escucha decir en otro video, en el que la usuaria de TikTok compartió un primer plano de la zarigüeya. En respuesta a los miles de comentarios, la mujer reveló qué fue lo que ocurrió.

Ingram dijo que había descubierto al animal después de escucharlo estornudar mientras ella estaba sentada en su sofá. “Tengo tres perros y un gato, así que pensé que era uno de ellos, pero miré y no estaban allí”. Volvió a escuchar un ruido, ahora un poco más fuerte, y se levantó para mirar más de cerca, al suponer que se trataba de una de sus mascotas atrapadas detrás del sillón.

La lucha de la mujer por sacar al animal del árbol de Navidad y de su casa

“Mientras miraba a mi alrededor vi una cola de rata realmente grande y de aspecto largo y me detuve porque estaba en shock. No sabía qué era”. La mujer comentó que luego vio a la “bola de pelo gris gigante que respiraba” y llamó por teléfono a su novio, quien le dijo dónde podía encontrar unos guantes de goma para sacarla, en caso de que la mordiera. Trató de mover a la zarigüeya del sitio, pero esta se aferraba al árbol, así que tuvo que utilizar su fuerza para poder separarla.

“Después de rendirme un par de veces y volver a intentar alimentarla, terminé dándolo todo y arrancando sus dedos de la rama, uno a la vez”, explicó. La usuaria de la plataforma de videos asegura que fue una lucha, pero acabó cuando la sacó de la rama y la zarigüeya cayó al suelo junto con todos los adornos.

Posteriormente, el animal corrió y se escondió debajo de uno de los sillones de su sala. “La moví y fui a intentar atraparla y luego corrió debajo del otro sofá”, algo que pasó en repetidas ocasiones. Finalmente, la mujer logró sacar al marsupial de su casa. “Moví el sofá con todas mis fuerzas y simplemente lo intenté, y lo taclee como un jugador de fútbol americano de la NFL, lo agarré y lo calmé”.

Ingram indicó para el medio citado que todavía no tiene idea de cómo llegó la zarigüeya a su árbol, ya que no es natural. La joven tiktoker comentó que habría considerado tenerla como mascota si su novio, que estaba fuera del estado por motivos de trabajo, estuviera en casa para ayudarla o si fuera bebé. Actualmente, tienen siete animales rescatados.

De acuerdo con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, las zarigüeyas son mamíferos del tamaño de un gato con hocico puntiagudo, pelaje grisáceo, orejas pequeñas y una cola larga y escamosa. Pueden usar su cola para colgarse de las ramas de los árboles y tienen patas con “pulgares” oponibles. Si bien son principalmente criaturas del bosque, se pueden localizar debajo de edificios, en áticos y en madrigueras subterráneas.