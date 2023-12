escuchar

La ley Real ID establece estándares de seguridad más altos para las identificaciones o licencias de conducir emitidas por los estados. Este documento facilita viajar en avión dentro de Estados Unidos, ya que funciona como una prueba de identidad. El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la extensión de la fecha de aplicación completa de esta ley. Por lo tanto, las personas deben actualizar su carnet de conducir o identificación estatal con una tarjeta Real ID antes del 7 de mayo de 2025 o tendrán consecuencias.

Según el sitio web del Gobierno de EE.UU., quienes no cumplan con este requisito, no podrán:

Abordar vuelos comerciales dentro de EE.UU. regulados por el Gobierno Federal.

Ingresar a edificios del Gobierno Federal o instalaciones militares.

Entrar a plantas nucleares.

Las licencias de conducir con Real ID se identifican de las estatales por su estrella DHS

¿Cómo saber si la licencia de conducir ya es Real ID?

Quienes tengan dudas sobre su permiso de conducir es o no Real ID solo deben verificar si tiene una estrella en la esquina superior derecha. Quienes no cumplan los requisitos para solicitar una, como las pruebas de residencia legal en EE.UU., todavía pueden pedir su licencia o tarjeta de identificación estatal. Sin embargo, no podrán usarla en viajes aéreos dentro de ese país. En ese caso se necesita alguna de las otras formas aceptables de identificación para abordar.

¿En qué se diferencia una licencia estatal de una Real ID?

Según el comunicado del DHS, la ley Real ID fue aprobada en 2005. Desde entonces, los avances de la tecnología han permitido a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) hacer mejoras significativas en la detección de puntos de control, esencialmente en la gestión de identidad, identificación de las personas y resolución de las alarmas.

El DHS también tiene un sitio web dedicado a dar información sobre la ley Real ID, que incluye un conteo de cuántos días quedan para que los residentes estadounidenses hagan el cambio. Además, también tiene un mapa en el que se puede hacer clic al estado o territorio de origen para revisar si están emitiendo estas identificaciones.

En el caso de Florida, por ejemplo, muestra que comenzó a asignar credenciales compatibles con Real ID desde el 1º de enero de 2010. Los requisitos para poder sacarla son llevar un documento para establecer la identidad, prueba de la residencia legal y fecha de nacimiento. Para los ciudadanos, se acepta:

Así se ve una licencia Real ID en Florida flhsmv.gov

Pasaporte de EE.UU. vigente.

Copia original o certificada de un acta de nacimiento.

Informe consular de nacimiento en el extranjero.

Certificado de naturalización emitido por el DHS.

Certificado de ciudadanía.

Real ID para los no ciudadanos en Florida: los requisitos

Tarjeta de residente permanente válida y no vencida I-551 para residentes permanentes legales.

Pasaporte válido para NO inmigrantes, excepto solicitantes de asilo y refugiados.

Otro documento emitido por el gobierno estadounidense con nombre completo.

Documento del Departamento de Seguridad Nacional que muestre la residencia legal.

Un detalle importante es que cada persona solo puede tener una licencia de conducir de Real ID o una tarjeta de identificación Real ID, pero no ambas simultáneamente. En caso de que sea así, una se cancelará en la emisión.