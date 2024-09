Es detector de metales, robó un tesoro vikingo de 4 millones de dólares y fue condenado a prisión

Un hombre caminaba con su detector de metales en el condado de Herefordshire, en Inglaterra, y robó un increíble tesoro vikingo de más de un milenio de antigüedad y un valor de casi 4 millones de dólares. Esto ocurrió en 2015, un delito por el cual Layton Davies, de 56 años, fue condenado a más de ocho años. Ahora, al no devolver parte del dinero que obtuvo al vender los artículos, recibió ahora una ampliación de la pena de cinco años y tres meses, un total de casi 14 años.

Layton Davies (izquierda) y George Powell (derecha) se encargaban de recorrer parte Inglaterra con un detector de metales para buscar objetos enterrados que pudieran reportarles grandes beneficios económicos Twitter

Davies, exresidente de Pontypridd, en Gales, cumplía desde 2019 su condena inicial —que también recibió su compañero de búsqueda George Powell, oriundo de Newport— por no haber informado sobre el hallazgo del tesoro. Según explicó The Guardian, tras un nuevo juicio que reveló que no devolvió más de 600 mil libras (que equivalen a US$797 mil) obtenidas de la venta, deberá permanecer más tiempo en la cárcel.

Cómo era el millonario tesoro vikingo que encontró

El tesoro, descubierto en junio de 2015 en tierras agrícolas de Herefordshire y valuado en 3 millones de libras (más de US$3,9 millones), data del reinado de Alfredo el Grande, de hace 1100 años. Aunque parte de la colección es anglosajona —como algunas monedas halladas—, presenta características típicas de los tesoros funerarios vikingos.

Según había informado The Guardian en 2019, entre los artefactos encontrados había un anillo, un brazalete y una pequeña bola de cristal sostenida por tiras de oro que habría sido usada como colgante. Los expertos creen que estos materiales podrían haber proporcionado indicios significativos para conocer más sobre alianzas desconocidas entre los antiguos reyes de Mercia y Wessex, según el Departamento de Policía de West Mercia.

Parte recuperdada del increíble tesoro vikingo de más de mil años de antigüedad Twitter

Davies, junto con Powell, fue declarado culpable de vender estos históricos artefactos sin declararlos, y obtener una ganancia considerable. Además de la extensión de la pena, el hombre deberá pagar el dinero que no devolvió, sumado a unas 70.375 libras (US$93.428) extra en concepto de intereses.

Debbie Price, fiscal adjunta jefa de la división de productos del delito del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés), comentó sobre el caso: “Davies, un detector experimentado, habría sabido que tenía derecho a la mitad de las ganancias de la venta legal del tesoro, y en lugar de eso decidió privar al propietario y al público robando este tesoro excepcional y significativo”.

Aparecieron 300 monedas de forma extraña y una gran cantidad de joyas de oro y plata Twitter

En ese sentido, la funcionaria reflexionó: “La avaricia llevó a Layton Davies a ignorar su deber de informar sobre el tesoro encontrado y, en cambio, venderlo para su propio beneficio”. Además, destacó que con esto queda demostrado que las autoridades locales no permitirán este tipo de prácticas. “La Fiscalía se toma en serio su deber de garantizar que los delitos no sean rentables. Davies no ha pagado, por lo que lo hemos llevado de nuevo a los tribunales”, señaló.

De acuerdo a los datos provistos por la prensa local, desde 2018 hasta 2023, la Fiscalía recuperó más de 480 millones de libras (US$637 millones) de delincuentes mediante órdenes de confiscación. De ese total, aproximadamente 105 millones de libras (casi US$140 millones) fueron devueltos a las víctimas.

LA NACION