escuchar

Contrario a una tendencia que hace que muchos residentes de California, en Estados Unidos, abandonen el estado y salgan a buscar otras ciudades para vivir con costos de vida más accesibles, una pareja de enfermeros que residían en Tennessee tomaron la decisión de mudarse al Estado Dorado para tener una vida menos estresante y con mejores condiciones para hacer su trabajo.

“Muchos de los que abandonan California para ir a la costa este o a estados amigables con las empresas, como Texas y Tennessee, no saben lo que les espera”, relató Matthew, de 38 años de edad, a través de un testimonio publicado en Business Insider, acerca de su decisión: “Las políticas en California son mucho más amigables con los empleados de clase trabajadora que en Tennessee”.

La pareja de enfermeros asegura que California tiene mejores prestaciones para su nicho profesional Luis Melendez / Unsplash

De 2021 a 2022, casi 22.600 personas salieron de California con destino a Tennessee, según datos de la Oficina del Censo. Sin embargo, Matthew y su esposa, que hicieron el viaje en sentido contrario en 2016, ahora puede señalar con toda seguridad: “Nacieron en California y no saben lo bien que lo tienen”.

Entre las razones que los hicieron decidirse por hacer del Estado Dorado su hogar, destacan el hecho de que les ofrecía una variedad de políticas laborales que incluían licencia familiar remunerada, pausas obligatorias, almuerzos garantizados y leyes de horas extras más favorables para ellos.

“En California, tienes enfermeros que realmente toman sus descansos la mayor parte del tiempo, tienes tasas de enfermeros por pacientes, lo que mejora la cultura laboral porque no todos están exhaustos. Realmente no sabía lo que era tomar un descanso cuando me mudé a California”, contó el ex residente del estado del sureste de EE.UU.

Al llegar en 2016, la pareja de enfermeros adquirió una vivienda por US$295 mil, un precio similar al de la residencia que ocupaban en Tennessee. Aunque admitieron que los costos de la vivienda han aumentado, destacan también la calidad estructural de las casas en el Pacífico, que cumplen con estándares antisísmicos y las pólizas de los seguros para las propiedades son más económicos.

Los residentes de California son de los que más pagan por gasolina a nivel nacional Andrea Leopardi / Unsplash

Los pros y contras de vivir en California

Entre los desafíos de vivir en California, Matthew reconoció que ahora deben pagar precios más elevados por la gasolina; en cambio, recorre aproximadamente una tercera parte de la distancia para poder llegar al trabajo o al supermercado desde su casa. Además, explicó que el costo del agua en California es aproximadamente tres veces más económico que en Tennessee, lo que les dio una ventaja en sus presupuestos.

Otro de los factores a considerar para quienes busquen vivir en California son las altas temperaturas típicas del sur de EE.UU., pero para Matthew la baja humedad hace que los veranos sean mucho más soportables que en Tennessee, además no ha tenido que preocuparse por quitar la nieve de su automóvil y no extraña los tornados o tormentas eléctricas que a veces azotaban la región.

“Es completamente donde quiero quedarme, a menos que ocurra algún milagro y Tennessee cambie para ser más amigable con los empleados, lo cual no veo que suceda”, aseguró Matthew. Incluso, compartió que ya logró convencer a uno de sus amigos para que emprendiera la misma mudanza, pero aún desea que más familiares sigan su ejemplo.