escuchar

Después de casi 20 años de vivir en California, Estados Unidos, una pareja tomó la decisión de mudarse a Texas con el deseo de disfrutar de la etapa de la jubilación en una ciudad diferente y que les permitiera estar más cerca de la familia. Sin embargo, la aventura pronto se convirtió en una experiencia desafiante que los hizo reconsiderar sus planes.

Dan Otis, de 75 años, y Mary Collins, de 74, originarios de Coarsegold, California, decidieron poner sus pertenencias en una valija y emprender el traslado de sus rutinas hacia Rosenberg, una ciudad pequeña a unos 55 kilómetros al suroeste de Houston, Texas, donde sus ahorros les permitieron comprar una casa nueva en un hermoso barrio.

Rosenberg es uno de los lugares de más rápido crecimiento en Texas, gracias a sus oportunidades económicas y calidad de vida Rosenberg Development Corporation

“Dan estaba entusiasmado con la idea del traslado. Yo era un poco más reacia, pero estaba feliz de estar más cerca de mis nietos y mi hija”, admitió Mary al contar su historia para Business Insider. Además, reveló que el cambio de residencia también significó una diferencia considerable en el costo de vida: “No te das cuenta de lo caro que es California hasta que te mudas, los alimentos eran mucho más baratos en Texas. La gasolina era muy barata”.

Rosenberg es uno de los lugares de más rápido crecimiento en los últimos 10 años, gracias a su ambiente favorable a los negocios, su ubicación estratégica, su cómodo acceso al Puerto de Freeport y al Puerto de Houston, así como una magnífica calidad de vida, según se expone el sitio web de la Corporación de Desarrollo del gobierno local.

El desafío del clima y la política en Texas

Aunque al principio su nueva etapa de vida estuvo marcada por la felicidad, pronto el entusiasmo se vio empañado por desafíos inesperados. “Aprendimos rápidamente sobre la humedad. Y cuando llovía, era torrencial. Incluso estuvimos allí durante la gran congelación en 2021″, relató Dan, para referirse a la tormenta invernal que causó daños de más de 50.000 millones de dólares en Texas, según AccuWeather.

“Nunca me adapté al clima. Realmente me deprimía”, admitió la mujer en relación con el ambiente en esta ciudad, que se caracteriza por tener veranos calurosos y húmedos con temperaturas que, en los peores días, suelen superar los 38 °C y tormentas eléctricas, con tornados durante la primera mitad del año.

Más allá de los factores meteorológicos, Mary reveló su dificultad para comprender la política local y la ideología conservadora en el estado. Por lo anterior, no duda en calificar al gobernador Greg Abbott como “un ser humano despreciable” que “decía muchas cosas ridículas que eran muy difíciles de aceptar”.

La decisión de dar marcha atrás a su cambio de vida en Texas

Cuando llegó la pandemia de Covid en 2020, se agravó el sentimiento de insatisfacción de la pareja con su nueva vida en Texas, ya que debido a las restricciones sanitarias y la distancia social, ambos perdieron su conexión con los nietos, que eran la principal motivación para el cambio. “Lo más difícil fue decirle a mi hija que nos íbamos. Ella sabía que no éramos felices allí, así que dijo: ‘Solo quiero que ustedes sean felices’”, compartió Mary.

Aunque pensaron que sería más difícil, lograron vender su casa rápidamente, lo que les permitió enfocarse en definir su siguiente movimiento. En un primer momento, consideraron lugares como Reno, Nevada, pero los altos precios los hicieron descartar esa opción. Finalmente, encontraron un lugar tranquilo en Santa Cruz, en la costa central de California.

Tras revisar sus opciones, la pareja decidió volver a California Visit Santa Cruz County

“Tenemos una bonita vista del océano. Vivimos a menos de una cuadra de la playa”, compartió Dan. “Puede sonar tonto, pero me siento más segura aquí. No todos andan por ahí con armas. Simplemente, me siento más segura en California que en Texas”, refirió Mary.

Algunas complicaciones de dinero, pero más confort en California

Volver a la tierra que habían dejado atrás, les permitió redescubrir la comodidad y familiaridad que este estado les ofrecía. A pesar de que ahora se sienten contentos, no pueden negar que han tenido algunas complicaciones financieras. “Estamos contentos con nuestro regreso a California, a pesar de estar un poco ajustados financieramente. Es un placer vivir junto al agua y respirar aire fresco”, sumó la mujer.

LA NACION