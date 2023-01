Es entrenador personal de celebridades y da sus cinco consejos para llevar una vida más sana

escuchar

Muchas personas se propusieron como meta para este 2023 hacer deporte y tener una vida más saludable. Debido a que pagar un gimnasio o un instructor personal puede ser costoso, iniciar con pequeñas actividades en casa también es una opción. El entrenador de famosos Joey Thurman ha enfatizado la importancia del movimiento y la constancia para aprovechar un mejor desarrollo. Recientemente, el también autor best seller reveló algunos de sus tips para comenzar de una vez por todas.

El escritor de los libros 365 Health & fitness hacks that could save yourself (365 trucos de salud y forma física que podrían salvarte) y el más reciente The Minimum Method (El método del mínimo) ha apoyado a famosos como la modelo Taylor Craven, la cantante Lilian García, la conductora Lisa Marie Varon, entre otras estrellas. A lo largo de 15 años de carrera, el famoso instructor también ha aparecido de forma constante en los programas de televisión Today Show, Good Morning America y Live with Kelly and Ryan.

En una entrevista reciente en Tamron Hall Show, el especialista habló de su nuevo lanzamiento, donde reúne los detalles para tener una vida más saludable. Si bien congrega algunos ejercicios sencillos que se pueden realizar desde cualquier lugar, también aborda los hábitos que podrían favorecer el acondicionamiento físico. Estos son los consejos de Joey Thurman para tener una vida más saludable:

Joey Thurman es un influencer y entrenador de famosos @joeythurmanfit/Instagram

1. Dormir mejor

Thurman destacó la importancia del descanso antes de cualquier otra actividad con el fin de “regular el ritmo cardiaco”. Explicó que dormir y despertar a una hora determinada ayudará a “equilibrar el estrés”. Respetar las ocho horas de sueño podría beneficiar el ejercicio porque el cuerpo está totalmente descansado.

2. Liberar el estrés

Otro obstáculo que quizá muchas personas no toman en cuenta es el estrés. Según cuenta el también influencer, expulsar las situaciones que causan preocupación también es importante para la salud mental y física. Uno de los métodos que recomienda es escribir un “diario de preocupaciones”.

3. Atención a la respiración

Thurman aseguró que la respiración lo es todo y debe hacerse de manera consciente. La inhalación debe ser por la nariz con el fin de obtener más oxígeno sin cargas virales que pudieran afectar el cuerpo. Por su parte, la exhalación es lentamente por la boca. Sugirió que estas respiraciones deben realizarse de cinco a 10 minutos al día.

4. Una buena alimentación

Debido a que la mayoría de los alimentos en la actualidad están procesados o han sido intervenidos por el ser humano, el entrenador invitó a enfocarse en aquellos que son ricos en nutrientes. En caso contrario, el ingerir demasiados alimentos “chatarra” podría “alterar la microbiota intestinal”. “Si estamos estresados no producimos suficientes enzimas digestivas”, expresó el especialista.

Para Joey Thurman es importante el descanso @joeythurmanfit/Instagram

5. Rutinas de ejercicio

La mayoría de las personas que quieren hacer deporte cree que los ejercicios de acondicionamiento deben hacerse por mucho tiempo y con pesos extremadamente absurdos. No obstante, Joey afirma que solo 150 minutos de movimiento en una semana son suficientes. Es decir, alrededor de 20 minutos por día.

¿Qué dicen los expertos?

Especialistas de Mayo Clinic recomiendan acudir con especialistas en nutrición para conocer el caso individual de cada quien. También propone algunas actividades para contrarrestar la gestión energética y tener una vida más feliz. Aconsejan considerar los siguientes puntos:

Comer alimentos nutritivos.

Dormir entre siete y ocho horas por noche.

Evitar la “sobredosis” de noticias.

Hacer ejercicio intenso al menos 150 minutos a la semana.

Dedicar tiempo a las pasiones personales.

Ser positivo.

