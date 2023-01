Es española, vive en Australia y explica por qué “no es para todo el mundo”

escuchar

Lucía González es una mujer española que desde hace un tiempo se mudó a Australia para estudiar Comunicación Social. Aunque considera que es “la mejor decisión que ha tomado” en la vida, la joven también comentó que la realidad está lejos de lo que se transmite como perfección de las redes sociales. Ella ha trabajado en diferentes áreas del sector de servicios como personal de limpieza en hoteles, restaurantes y como vendedora en tiendas, además de ocuparse de sus estudios.

En uno de sus últimos clips advirtió a las más de 300 mil personas que la siguen en Tiktok que “Australia no es para todo el mundo”, y enseguida explicó las complicaciones que un extranjero puede enfrentar al aterrizar en ese extenso país.

“Vas a tener un sentimiento muy grande de soledad, puede que te cueste hacer amigos, puede que te cueste encontrar un trabajo, puede que no te guste tu trabajo pero tengas que seguir ahí”, comentó, tras aclarar que, aunque a algunos les suena melancólica la realidad que transmite, prefiere ser transparente.

Es española y cuenta su experiencia real viviendo en Australia

“Es muy duro muchos días, igual que es maravilloso otros”, y añadió: “No quiero vender una cosa que yo no vivo”. La chica detalló que en Gold Coast, además, algunos meses, como mayo, “son matadores porque te dan muy pocas horas”, al igual que en Brisbane durante enero.

Las reacciones a su honestidad fueron variadas. A muchos no les pareció que estuviera revelando algo importante: “Es la definición de emigrar, eso no ocurre solo en Australia”, “Se llama emigrar, no solo pasa en Australia. Yo emigré a España y me sentía igual o peor”. Otros estuvieron de acuerdo con ella y agradecieron los consejos, pero remarcaron que no es bueno asustar a la gente.

La tiktoker sube contenidos basados en su experiencia y da consejos a quienes, como ella, quieren salir de su país, especialmente de España, para buscar otra forma de vida. “Tengo muchísimos momentos de bajón, de echar de menos, pero no pienso en volver. Todavía no he pensado: ‘¿Qué hago aquí?, porque sé que estoy aquí para conseguir mis metas”, respondió cuando la cuestionaron acerca de vivir lejos de su tierra natal.

La tiktoker española se encarga de crear contenido real para mostrar cómo vive en Australia

Su empleo actual es de camarera, que aprovecha porque, dice, le permite mejorar su inglés y convivir con muchas personas. Cuando un seguidor le preguntó si esa es la única opción en la que se puede trabajar en Australia, respondió: “Tú aquí puedes venir a trabajar de lo que quieras” y aclaró que los estudiantes pueden emplearse 40 horas en cualquier sector, pero es más complicado conseguir un puesto en un trabajo cualificado.

Lucía anima a sus seguidores a atreverse, pero también cuenta lo complicado: “Yo suelo ir mucho a la playa a llorar, porque hay veces que te desbordas, pero puedes con todo” y destacó lo positivo de su estancia después de los periodos en los que no tenía con quién compartir lo que estaba viviendo: “Poco a poco vas haciendo amigos, conociendo gente, y vas creando círculos más cercanos a ti”.

