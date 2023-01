Contó una realidad de la vida de los latinos en EE.UU. y dejó un consejo para los que quieren emigrar: “No es fácil”

escuchar

Santiago Cano es un colombiano que trabaja en el área de la construcción en Estados Unidos. Desde su llegada, ha pasado por todo tipo de anécdotas en ese país, lo que le ha permitido adquirir su propio criterio respecto a lo que en realidad es el “sueño americano”. Regularmente les brinda a sus compatriotas algunos tips para mejorar su estadía allí y esta ocasión no fue la excepción. Además de dejarles un mensaje a otros latinos que ya estuvieran en ese territorio, dijo que su consejo también funcionaría para otros extranjeros que quisieran emigrar.

Dicen que para nadie es fácil dejar su país de origen para ir en busca de una meta y así lo demostró este hombre a través de su perfil en TikTok @papaconamor. En un video reciente, se sinceró y le envió un mensaje a la comunidad virtual. Primero quiso darles a otros migrantes una palabra de aliento para seguir adelante. Además, otro de sus objetivos fue visibilizar la verdad de cómo la pasan los extranjeros en EE.UU.: “Yo sé que esto acá no es fácil”, inició.

Esto es lo que hay que tomar en cuenta al emigrar a EE.UU., según un tiktoker

Desde su perspectiva, haber emigrado tiene muchos factores que pueden afectar en la vida de las personas. No obstante, hay uno que hace la situación más compleja: “Lo que aporrea mucho más allá de lo físico es el tema mental, lo sentimentalistas que somos nosotros (los latinos). Nos hace falta nuestra familia, nos hacen falta esos seres queridos. Nos encanta tenerlos cerca”, consideró el tiktoker.

El consejo que les dio a los migrantes de EE.UU.

El creador de contenido dio un panorama de cómo era el sueño americano con una finalidad clara: que otros que estuvieran en su misma situación se sintieran acompañados. Sin embargo, también pretendió darles un consejo de supervivencia.

A decir de Santiago, haber migrado deja huella en la vida de las personas. En ese sentido, exhortó a sus seguidores a siempre ver el lado positivo de las cosas: “Date cuenta de que estás sacrificando demasiado por un sueño. Es decir, haz que valga la pena estar acá. Sácale el mayor provecho rómpela porque no hay de otra”, aseveró.

“El verdadero sueño americano”

En otras ocasiones, el colombiano ya había hablado sobre su vida en EE.UU.. Constantemente comparte videos para alentar a los usuarios de las redes sociales. En algún momento, publicó un clip dedicado a dar la definición del sueño americano que consideraba más realista.

Cano dijo que residir en territorio estadounidense era muy diferente a lo que todos se imaginaban: “El sueño americano no tiene nada que ver con lo material. No es conseguir un trabajo en el que te paguen una cantidad exorbitante de dinero para mandar plata para tu país. (Tampoco) comprar una casita, ni darle plata a tus seres queridos. Nada de eso. No es tener dos ni tres trabajos, no es que el dinero te sobre para hacer lo que tú quieres”, recalcó en un video.

Así es el sueño americano, según un tiktoker

En contraste, expresó que hay algo que sus compatriotas deben tener bien presente. Los animó a nunca dejarse caer y, nuevamente, a ver la enseñanza que migrar les dejó: “El verdadero sueño americano es poderte dar cuenta de que eres mucho más fuerte cada día. Que eres capaz de lograr cosas que ni siquiera habías imaginado. Que eres capaz de retarte a hacer las cosas por tú mismo. Es la capacidad de reinventarse una y otra vez. Es la capacidad de aprender un oficio. El verdadero sueño americano es demostrarte a ti mismo que eres capaz de cualquier cosa”, cerró el latino.

LA NACION