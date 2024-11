¿Es feriado el día de las elecciones en Estados Unidos?

El día de las elecciones en Estados Unidos no es feriado federal, por lo que la mayoría de las oficinas y servicios del gobierno, así como negocios y entidades privadas, permanecen abiertos. Sin embargo, se han implementado ciertas medidas, tanto en el sector privado como público, para garantizar que las personas tengan el tiempo necesario para sufragar.

El martes 5 de noviembre de 2024, ciudadanos de todo EE.UU. acudirán a los centros de votación para elegir al nuevo presidente y otros puestos federales, estatales y locales.

A diferencia de otros países donde el voto es obligatorio y el día de las elecciones es feriado nacional, en EE.UU. esta acción se realiza en un día hábil.

. Aun así, algunos estados optaron por declarar esta fecha como un feriado estatal o conceder permisos laborales remunerados a los empleados.

Cuáles son los estados de EE.UU. que reconocen las elecciones como feriado

Aunque no es un feriado federal, varios estados reconocen el día de las elecciones como un feriado estatal, lo que significa que en estos lugares las oficinas y servicios públicos pueden cerrar. De acuerdo con las normativas estatales, consideran este evento como feriado público obligatorio, lo que permite que los empleados tengan tiempo libre remunerado para votar. Estos son:

Delaware

Hawai

Illinois

Indiana

Luisiana

Maryland

Michigan

Montana

Nueva Jersey

Nueva York

Rhode Island

Virginia

Virginia Occidental

Por otro lado, en Nueva Jersey el día de las elecciones es un feriado estatal, pero sin la obligación de ofrecer tiempo libre remunerado. En estos lugares, las oficinas estatales pueden estar cerradas, aunque la ley no exige que los empleadores proporcionen permiso a los empleados para que acudan a votar.

¿Qué estará cerrado y abierto durante el día de las elecciones en EE.UU.?

Debido a que el día de las elecciones es feriado en algunos estados, varias oficinas estatales, como departamentos de vehículos motorizados y cortes judiciales, permanecerán cerradas en estas regiones. Esto implica que los ciudadanos deben verificar el estado de servicios estatales si planean realizar trámites ese día.

¿Habrá clases durante el día de las elecciones en USA?

La apertura o cierre de centros educativos durante el día de las elecciones depende de la ubicación y de la decisión de cada distrito escolar. En algunos estados, las escuelas se utilizan como centros de votación y, para garantizar la seguridad de los estudiantes, se opta por cerrar sus instalaciones ese día.

Por ejemplo, en Nueva Jersey, varios distritos escolares estarán cerrados para permitir que las escuelas sirvan como lugares de votación. Sin embargo, en otros lugares, la asistencia a clases se mantiene. En Connecticut, algunos distritos escolares no estarán abiertos, mientras que otros ofrecen clases de medio día.

En Florida, la situación varía. En algunos condados, como Palm Beach, las escuelas cerrarán el día de las elecciones debido a su uso como centros de votación. En Miami-Dade, en cambio, las clases continuarán como de costumbre.

¿Estarán abiertas las oficinas postales y bancos durante las elecciones?

Dado que el día de las elecciones no es feriado federal, la mayoría de los bancos y las oficinas de correos en EE.UU. operarán de forma regular el 5 de noviembre. Las instituciones financieras como Wells Fargo, Bank of America y TD Bank informaron que sus horarios de atención no cambiarán. No obstante, algunas sucursales locales pueden tener ajustes, por lo que es aconsejable verificar con la sucursal específica antes de acudir.

El Servicio Postal de Estados Unidos, así como servicios de envío privado como UPS y FedEx, continuarán con sus operaciones normales. En sus páginas web no informaron de cambios de horarios ni tampoco reducción del servicio durante este evento.

¿Las tiendas estarán abiertas el día de las elecciones?

La mayoría de los comercios operarán en sus horarios habituales. Sin embargo, algunos decidieron hacer un ajuste para que sus empleados puedan votar. Por ejemplo, Bath & Body Works retrasará la apertura de sus tiendas para brindar tiempo adicional a su personal. De manera similar, Best Buy permitirá a sus empleados tiempo libre remunerado para trabajar como voluntarios durante el día de las elecciones.

Por otro lado, supermercados y tiendas como Aldi, Target, Walmart y Kroger, no tienen planeado modificar sus horarios de atención durante el día de las elecciones. Sin embargo, algunas ubicadas en determinados sitios podrían sufrir modificaciones, por lo cual hay que consultar los horarios específicos de cada tienda.