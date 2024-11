Es historiador y explica por qué la película Gladiador II es una “tontería” de Hollywood

La saga de Gladiador, la épica película de Ridley Scott de 2000, ganadora de cinco premios Oscar se estrena a mediados de noviembre. Las proyecciones privadas han generado buenas respuestas en los críticos, pero los historiadores la han defenestrado, calificándola como una “tontería” por la cantidad de inexactitudes en lo que se refiere a la vida en la antigua Roma que plantea el film, situada temporalmente dos décadas después de la muerte de Máximo.

Por qué Gladiador II es una tontería

En diálogo con The Hollywood Reporter, el Dr. Shadi Bartsch, profesor de clásicos en la Universidad de Chicago con posgrados en Princeton, Harvard y UC Berkeley y autor de varios libros sobre la antigua Roma, no ha dudado en sentenciar que Gladiator II es una “porquería total de Hollywood”. Para sustentar su crítica, el especialista describió una serie de escenas “innecesarias”, que nublan y tergiversan la comprensión histórica del período.

Según el especialista, la película tiene una escena donde puede verse el Coliseo inundado y lleno de tiburones. Si bien cuenta que los romanos realmente inundaban el Coliseo para realizar batallas navales, señala que difícilmente tuvieran idea de lo que es un tiburón.

No hay evidencia histórica de que los romanos montaran rinocerontes. (Paramount Pictures)

Junto a ese detalle sobre la fauna marina conocida en la época, Bartsch planteó sus reparos por otra escena, en este caso protagonizada por rinocerontes. “Martial escribió un poema en el año 80 d.C. sobre un rinoceronte lanzando un toro al cielo” afirmó el catedrático, dando veracidad a ese aspecto del film. Sin embargo, según el especialista, se trataba de animales con un cuerno, no dos como aparecen en la película de Scott. Además, señala, que no existe evidencia de que los gladiadores los montaran, como muestra la película.

Finalmente, el lugar número 1 en la lista de inexactitudes que generaron la indignación del estudioso se encuentra una escena donde se puede ver a un noble romano bebiendo té en un casa de café, mientras lee el periódico de la mañana. La escena muestra un periódico 1.200 años antes de la invención de la imprenta, detalla Bartsch.

Gladiador II. Pedro Pascal

El experto explica que los romanos obtenían las noticias del día a través de las Actas diurna populi romani, que se grababan en tablones de madera pintados con cal o en tablones encerados. Estos documentos se exhibían en diversos puntos de acceso público, bajo vigilancia militar. “Tenías que ir a leerlas a los lugares donde estaban, no podías leer en un café. Además, ¡no tenían cafés!”, subraya Bartsch.

¿Qué pensará Ridley Scott?

Si bien el director del film no ha respondido a las críticas, todos recuerdan lo duro que fue con quienes marcaron los errores históricos de su film anterior Napoleón. En aquel momento, frente a los reparos de un especialista en la historia de Francia, el director planteó: “Búscate una vida”, durante una entrevista con The New Yorker.

Solo resta esperar para saber si Scott refutará a los historiadores en esta ocasión o, simplemente, dejará pasar el momento. La película llegará a los cines a mediados de noviembre y su principal desafío será alcanzar el éxito y maestría de la historia de 2000, brillantemente protagonizada por dos gigantes como Russell Crowe y Joaquin Phoenix.

El film del año 2000 fue galardonado con 5 premios Oscar. (Film Affinity)

La sinopsis oficial de la película detalla que el film “continúa la épica saga de poder, intriga y venganza ambientada en la Antigua Roma. Años después de presenciar la muerte del venerado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio se ve obligado a entrar en el Coliseo después de que su hogar sea conquistado por los tiránicos emperadores que ahora dirigen Roma con puño de hierro. Con la rabia en el corazón y el futuro del Imperio en juego, Lucio debe mirar a su pasado para encontrar la fuerza y el honor que devuelvan la gloria de Roma a su pueblo”.

Gladiator II: Una película de Ridley Scott. Reparto: Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Derek Jacobi, May Calamawy. Con Connie Nielsen y Denzel Washington.

